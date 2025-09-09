Kim supervisa la "prueba final" del motor para el nuevo misil intercontinental norcoreano: "Un cambio significativo"

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó la "prueba final" de un nuevo motor de combustible sólido para ser utilizado en un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) que potencialmente será más difícil de interceptar y tendrá la capacidad de atacar múltiples objetivos al mismo tiempo.

Kim valoró la prueba de este lunes como un éxito en la reciente modernización de la tecnología de defensa, recogió este martes la agencia estatal KCNA.

La de ayer fue la novena y última prueba del motor de combustible sólido que cuenta con un empuje máximo de 1.971 kilonewtons y que supone, según Pionyang, "un cambio significativo en la expansión y fortalecimiento de las fuerzas estratégicas nucleares" de Corea del Norte.

El nuevo motor podrá ser empleado tanto en la línea previa de Hwasong-19 como en el Hwasong-20, que se encuentra en desarrollo.

Se cree que el Hwasong-20 podría portar ojivas múltiples. Tal capacidad lo haría más difícil de interceptar y le permitiría atacar varios objetivos de forma simultánea.

La KCNA mencionó por primera vez el desarrollo de misiles de próxima generación Hwasong-20 el lunes de la semana pasada durante la visita de Kim a un instituto especializado en el desarrollo de estos motores.

La pasada semana, el líder norcoreano aprovechó su presencia en el gran desfile militar de China, que conmemoraba el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial, para reafirmar su alianza con Vladimir Putin.

Tras escoltar al presidente Xi Jinping durante la exhibición del poderío militar de Pekín, el presidente ruso y el líder supremo norcoreano mantuvieron una larga reunión para delinear nuevos aspectos de su estratégica colaboración.

"Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia", afirmó Kim.

Putin, por su parte, reiteró su agradecimiento por la ayuda militar brindada por Pionyang para liberar la región de Kursk, invadida durante varios meses por las tropas ucranianas.

"Tus soldados lucharon con valentía y heroísmo", subrayó el autócrata ruso. Según la inteligencia de Corea del Sur, en torno a 2.000 norcoreanos habrían perdido la vida en estos combates.