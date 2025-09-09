ICEYE ya tiene operativos sus nuevos satélites: alcanzan 16 cm de resolución y tiempos de revisita de 15 minutos

Casi coincidiendo con la firma de un acuerdo con Finlandia para potenciar su inteligencia y la capacidad de vigilancia, la compañía ICEYE acaba de anunciar que sus nuevos satélites ya se encuentran totalmente operativos.

Estos orbitadores, pertenecientes a la cuarta generación de la compañía, se lanzaron a mediados del pasado marzo y ahora es cuando han comenzado a trabajar a pleno rendimiento.

Esta generación emplea un nuevo radar de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés) que proporciona imágenes comerciales con una resolución de hasta 16 centímetros y amplía el campo de visión de alta resolución a 400 kilómetros.

Según han explicado en una nota, los nuevos satélites permiten la obtención de más imágenes en cada pasad orbital, lo que proporciona una cobertura más recurrente de las áreas de interés que establezca cada cliente.

Una de las claves de estos nuevos satélites es que el tiempo de revisita de una misma zona alcanza menos de 15 minutos, por lo que el receptor de las imágenes cuenta siempre con datos muy actualizados.

"Para los equipos de defensa e inteligencia, esto se traduce en un conocimiento de la situación más rápido y fiable, y una mayor confianza en las decisiones cruciales para la misión", recalcan desde ICEYE.

Cada uno de los cuatro satélites puestos en órbita de esta nueva generación es capaz de capturar hasta 500 imágenes al día, con hasta la mitad de ellas concentradas en una región de 2.000 kilómetros de ancho por órbita.

En cuanto a la transmisión de las imágenes a las estaciones en tierra firme, desde la compañía señalan que pueden realizarse a una velocidad de hasta 700 Mbps, "lo que permite la asignación de tareas, la adquisición y la entrega en una misma pasada para una monitorización en tiempo real".

Otra de las innovaciones pasa por una nueva antena "más grande y potente" con la que consiguen ampliar la cobertura de imágenes de alta resolución, pasando de 150 kilómetros en la anterior versión a 400 kilómetros.

"Esto permite que un solo satélite monitorice una zona de interés más amplia, como un despliegue naval o un cruce fronterizo terrestre, en una sola pasada", aseguran.

El resultado de todas estas nuevas tecnologías integradas es "una calidad de imagen mejorada, que proporciona información más nítida y de mayor confianza".

La información obtenida a través de las imágenes radar se combina con inteligencia artificial para "detectar y clasificar automáticamente embarcaciones, aeronaves y vehículos con una precisión superior al 90%".

Para clientes nacionales y gubernamentales, los satélites de cuarta generación (Gen4) pueden adquirirse como una capacidad totalmente soberana, no sujeta al control ITAR.

"ICEYE entrega el satélite Gen4 como parte de un sistema completo y seguro que puede lanzarse, desplegarse y operarse en un plazo de 12 meses, incluyendo el segmento terrestre, capacitación integral y actualización continua de software.

La compañía, con sede en Helsinki, opera actualmente la constelación de satélites de radar de apertura sintética (SAR) más grande del mundo y ha logrado "integrar sensores potentes en plataformas rentables con tiempos de revisita rápidos".

"Tras tres años de investigación e innovación, nos enorgullece anunciar que nuestro satélite de nueva generación, Gen4, ya está disponible comercialmente", ha declarado Rafal Modrzewski, cofundador y CEO de ICEYE.