El Gobierno anula dos programas de compra de armamento israelí: cancelados el SILAM y los misiles Spike

Con un lapso de tres minutos y nueve segundos entre uno y otro, los programas del lanzacohetes SILAM y de los misiles contracarro Spike LR2 han quedado anulados. Así lo refleja la documentación aportada por el Ministerio de Defensa en sendas licitaciones, actualizadas ambas cuando pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde de este martes.

En un escueto documento, en el que no se explican los motivos, el subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material, José María Belluga Capilla, firma la anulación tanto del programa SILAM como del Spike LR2.

Otro archivo adjunto, el correspondiente con la licitación original, ha sido igualmente actualizada en su encabezado informando de la cancelación en los dos casos. El motivo de la anulación simplemente reza como "otro".

PULS israelí durante su presentación en España Izan González Omicrono Madrid

Ambos programas cuentan —o contaban— con una importante participación de tecnología desarrollada en Israel, algo que el propio presidente del Gobierno ha rechazado de pleno recientemente mediante el anuncio de nueve medidas para apoyar a Palestina.

Entre ellas, estaba el compromiso de elaboración de un real decreto por el que se ordenaba la cancelación de cualquier contrato armamentístico con Tel-Aviv, entre otras cosas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa confirmaron hace unos días a EL ESPAÑOL que "el objetivo es la dependencia cero" del material militar de Israel. Al tiempo que aseguraron que "se está avanzando en la desconexión tecnológica y en la autonomía" de la industria española.

Otras fuentes de Defensa aseguraron a este mismo medio que se encontraban evaluando algunas alternativas existentes para continuar con un programa de lanzacohetes sin tecnología israelí.

Por el momento, se desconoce qué tipo de tecnologías tiene en mente la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) para paliar la carencia tanto del SILAM como de los misiles Spike LR2.

Asimismo, al cierre de este artículo, todavía hay al menos un programa con tecnología israelí aprobado con posterioridad al ataque de Hamás que sigue en pie. Este es el del designador láser para los Eurofighter, de la que se encarga la compañía Rafael Advanced Defense Systems.

SILAM

El contrato de suministro del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) tenía un valor estimado de 576 millones de euros y fue aprobado por el Ministerio de Defensa a mediados de diciembre de 2023, dos meses después del ataque de Hamás a Israel.

Los adjudicatarios del SILAM fueron Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Rheinmetall Expal, como contratistas principales. En el programa también participaban otras compañías españolas.

Una de las claves del lanzacohetes es que se basa en el PULS, un sistema de la israelí Elbit Systems. Fuentes de EM&E indicaron a EL ESPAÑOL que la fórmula acordada por las españolas pasaba por la transferencia plena de tecnología desde la compañía israelí hacia las españolas.

De esta forma, los contratistas podían adaptar el sistema a las necesidades españolas como la integración de sistemas propios y de munición personalizada.

Lanzacohetes PULS de Elbit Systems

La cancelación del programa no ha tenido, por el momento, efecto en algunas otras licitaciones públicas que orbitaban alrededor del SILAM.

El ejemplo más directo es que, en la Plataforma de Contratación del Estado, todavía aparece como adjudicada una licitación para llevar a cabo mediciones en una serie de pruebas de precisión a las que iba a someterse el SILAM en los próximos meses.

El programa completo tenía prevista la adquisición de un total de 12 lanzadores, un demostrador, vehículos de municionamiento con grúa, 2 vehículos de recuperación, 6 de reconocimiento de alta movilidad, 10 puestos de mando y todo el equipo necesario para ponerlo en funcionamiento.

En la misma línea, también aprobaron la compra de 680 cohetes guiados de diferentes modelos y alcances de los que se encargará Rheinmetall Expal. Parte igualmente extinguida al ir dentro del SILAM.

Spike LR2

Muy similar es el caso de los misiles contracarro Spike LR2, fabricados igualmente por Rafael y adjudicados en España a través de la compañía PAP Tecnos.

Este contrato, valorado en 285 millones de euros, tenía como objetivo la adquisición de un total de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles de esta misma munición.

Lanzamiento misil Spike Ejército de Tierra

La adquisición se aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de octubre de 2023, apenas cuatro días antes del ataque a Hamás y que marcó, para el Gobierno, la frontera de sus relaciones con Israel en cuanto a la compra de armamento.

Sin embargo, la adjudicación a PAP Tecnos no se produjo hasta el 22 de noviembre de ese mismo año.

Los rumores sobre la cancelación del Spike LR2 comenzaron a circular el pasado mes de junio, cuando algunos medios apuntaban a que, desde Defensa, se daba por hecho la anulación del contrato.

El del Spike LR2 era un programa que se encontraba muy avanzado. Ya en marzo de 2022 el Ejército de Tierra probó el sistema en unas maniobras llevadas a cabo en San Gregorio (Zaragoza) y versiones más antiguas ya forman parte de la panoplia de misiles disponible.

El sistema anticarro Spike es uno de los grandes éxitos de ventas de la compañía Rafael en todo el mundo. En servicio desde los años 80, ha estado presente en una buena cantidad de conflictos armados como en la Guerra del Líbano, en Irak o en Afganistán.