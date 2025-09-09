Asturias estudia declarar proyecto industrial de interés estratégico la futura fábrica de blindados de Indra en Gijón

El presidente de Indra, Ángel Escribano (i), junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Gobierno de Asturias

El Principado de Asturias evalúa declarar de interés estratégico el proyecto de Indra para transformar el centro de 'El Tallerón', en Gijón, en una planta de referencia en Europa para la fabricación, modernización y transformación de vehículos blindados militares.

Esta posibilidad ha sido trasladada directamente por el propio presidente de la multinacional española, Ángel Escribano, quien este martes se ha reunido con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la sede del Gobierno autonómico.

El objetivo de la compañía es que este desarrollo sea reconocido oficialmente como Proyecto Industrial Estratégico Regional (PIER), una figura regulada por la Ley 7/2024 que permite agilizar, fortalecer y facilitar iniciativas clave que tengan un alto impacto sobre el empleo, la reindustrialización, la digitalización y la sostenibilidad económica.

La consideración como PIER tendría varios efectos inmediatos. En primer lugar, permitiría minimizar los trámites administrativos y acelerar la puesta en marcha de la actividad industrial. Además, abriría la puerta a que Indra y su entorno empresarial accedieran a herramientas de incentivo financiero y logístico por parte de la administración regional.

Sobre todo, reforzaría el impacto social y económico derivado de la instalación, al dinamizar el empleo de calidad, la cualificación especializada y las oportunidades para la industria auxiliar y los proveedores locales.

En este sentido, Barbón ha subrayado tras la reunión que el compromiso de Indra "refuerza a Asturias como tierra de oportunidades y afianza nuestro resurgir industrial".

Para el Gobierno autonómico, contar con un proyecto de estas dimensiones contribuiría a proyectar la imagen de la comunidad como una localización idónea para grandes inversiones ligadas a la tecnología, la innovación y la defensa.

Una inversión de 43 millones

La apuesta de Indra se consolidó, el pasado julio, con la adquisición de 'El Tallerón', unas instalaciones históricas de Gijón que la compañía pretende reconvertir en una de las plantas más avanzadas del continente dedicadas a los blindados y carros de combate.

Para ello, anunció una inversión inicial de 43 millones de euros destinados a modernizar la factoría, implementar tecnologías de la industria 4.0 y dotar los procesos de fabricación más innovadores del sector.

Instalaciones de 'El Tallerón', en Gijón (Asturias) EuropaPress

La operación supuso la incorporación de 156 profesionales a la plantilla de Indra, quienes han comenzado a recibir formación específica en las competencias necesarias para desarrollar las nuevas tareas industriales.

El proyecto, explican desde Indra, no se limita a un ejercicio de inversión en infraestructuras, sino que también implica un compromiso estructural con la creación de puestos de trabajo sostenibles y altamente especializados.

Indra pone de relieve que la formación de sus empleados es clave para aumentar la competitividad de la planta y para potenciar el desarrollo de un ecosistema innovador en torno a la defensa, la ingeniería avanzada y la digitalización.

Además, esta inversión se alinea con el Plan Estratégico Leading the Future de la compañía, una hoja de ruta que busca reforzar la autonomía estratégica no solo a nivel nacional, sino también en el marco europeo, participando activamente en los grandes programas multinacionales de defensa.