Indra y Enaire revolucionan el tráfico con Startical: conectan un avión y un centro de control con datos VHF desde el espacio

Startical, la empresa de soluciones satelitales y de navegación aérea impulsada por Indra y Enaire, ha conseguido un hito mundial al transmitir por primera vez datos en tiempo real entre una aeronave y el sistema de control aéreo mediante comunicaciones VHF enviadas desde el espacio.

Durante una prueba funcional realizada en el marco del proyecto europeo Echoes sobre el Océano Atlántico, un avión de Air Europa estableció un enlace de datos con el centro de control de Gran Canaria realizando la primera comunicación de datos (datalink) entre la aeronave y el sistema de control aéreo, siguiendo los procedimientos estándar.

Este éxito demuestra de manera práctica cómo las comunicaciones de datos vía satélite pueden optimizar la operación diaria del tráfico aéreo, al ofrecer cobertura en zonas oceánicas donde los sistemas de radio VHF convencionales no disponen de suficiente alcance, según informa Startical en un comunicado.

Además de Air Europa, también participan de las pruebas funcionales de voz y datos compañías aéreas como Iberia, Tap Air Portugal, Plus Ultra y Vueling, entre otras.

Las comunicaciones de datos vía satélite de Startical aumentan notablemente la eficiencia del tráfico aéreo gracias al uso de mensajes predefinidos, lo que reduce la carga de trabajo de los controladores y aumenta la seguridad aeronáutica, al aportar mayor claridad y eficiencia en los intercambios.

Esto se traduce en operaciones más seguras y ágiles, además de abrir la puerta a nuevos servicios basados en el intercambio de datos digitales.

Asimismo, permite a las compañías aéreas enviar y recibir mensajes operativos durante el vuelo, una solución más eficiente y económica frente a otros medios de comunicación convencionales.

Para los proveedores de servicios de navegación aérea, esta solución aporta cobertura global y elimina los costes de despliegue y mantenimiento de la infraestructura terrestre.

Actualmente, no todos los vuelos transoceánicos y en zonas remotas sin cobertura VHF disponen de comunicaciones de voz y datos en tiempo real.

Esta limitación obliga a aumentar la separación entre aeronaves y reduce la capacidad del espacio aéreo. “Con la transmisión de voz y ahora también de datos VHF desde el espacio, Startical inaugura una nueva era en la gestión del tráfico aéreo mundial, ofreciendo cobertura donde hoy la comunicación es limitada”, señaló el director general de Startical, Juan Enrique González.

Rumbo a una constelación global

Este avance se ve reforzado por el reciente lanzamiento del segundo satélite demostrador de Startical, el IOD-2, en junio de 2025. Un hito que permitirá extender las pruebas al corredor del Atlántico Sur en colaboración en colaboración con los proveedores de servicios de navegación aérea ENAIRE, NAV Portugal, ASA, ASECNA y DECEA.

Tanto los demostradores como las pruebas cuentan con el respaldo del programa europeo ECHOES, cofinanciado por el Mecanismo Conectar Europa (MCE Transporte) de la Unión Europea.

La hoja de ruta de la compañía apunta ahora a la creación de una constelación de más de 200 satélites en órbita baja, que ofrecerá cobertura global y en tiempo real para todas las aeronaves, sentando las bases de los futuros estándares internacionales en comunicaciones aéreas vía satélite.