La Armada adquirirá bengalas pirotécnicas para equipar a los submarinos S-70 y S-80 por 1,4 millones de euros

Submarino S-81 Isaac Peral en una de sus últimas inmersiones antes de entregarse a la Armada EFE

Establecer un escenario de comunicaciones seguras al tiempo que se mantiene la discreción que caracteriza a los submarinos es todo un reto para cualquier fuerza naval del mundo.

La Armada española, una de las pocas que cuenta con capacidad de fabricación nacional de estas plataformas, se encuentra trabajando en la adquisición de "bombetas submarinas". Se trata de unos "artificios fumígenos y pirotécnicos" que se emplean para producir señales de comunicación.

Según la documentación aportada por la Armada para la licitación, este tipo de dispositivos también se emplean para indicar la posición de los submarinos "cuando operan con otras unidades amigas de superficie y aérea".

Entre estas señales, explican, se encuentran las bombetas submarinas pirotécnicas. La Armada ha optado por comprar de dos colores: rojo y verde. Y una cantidad de 99 unidades para cada una por un total de 1,38 millones de euros antes de impuestos.

Con este "tipo de artificios", la Fuerza Naval puede monitorizar el tráfico en su zona e informar sobre la localización de los contactos de interés que así se determinen, "por lo que resulta necesario disponer de este tipo de señales".

El Estado Mayor de la Armada, en su Plan de Municiones para el año 2025, "ha incluido estas bombetas como adquisición prioritaria para la Armada", tal y como explican.

Este nuevo contrato impulsado desde la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada impulsó una anterior edición el pasado mes de mayo. En esa ocasión, se adquirieron 29 unidades de color blanco, 17 del rojo y 22 del verde por 268.000 euros antes de impuestos.

Bombetas para el S-70 y S-80

La bombeta submarina pirotécnica bengala, como se conoce oficialmente a este tipo de sistemas, corresponde a un artificio empleado por submarinos para, entre otras funciones operativas, la comunicación breve de un mensaje conforme a códigos propios a través del color lanzado.

De estas palabras, reflejadas en la documentación técnica adjunta a al proceso de adquisición, se extrae que la Armada cuenta con un lenguaje en clave que emplea estas bengalas para la transmisión de información.

Sala de Mando y Control del Isaac Peral. Alfonso Durán Omicrono Carta

Dependiendo del escenario situacional en el que se encuentre el despliegue naval, es posible que el submarino descarte ascender a una cota periscópica para poder comunicarse con el resto de los componentes.

Los submarinos, cuando navegan en inmersión, carecen de cualquier tipo de contacto con el exterior debido a que la columna de agua actúa como una barrera infranqueable para las comunicaciones inalámbricas.

Un mando asignado a la instrucción de dotaciones de submarinistas ha explicado a EL ESPAÑOL que, en el plano de las comunicaciones, el aislamiento a bordo es prácticamente absoluto.

Sólo hay contacto cuando el submarino está lo suficientemente cerca de la superficie como desplegar las antenas que se integran dentro del mástil de la embarcación.

De esta forma, las comunicaciones entre el buque y el exterior se limitan a lo estrictamente necesario para la misión. "Y muy poco más", ha indicado.

Esta particularidad, que va ligada a la naturaleza furtiva del submarino, hace necesaria la incorporación de sistemas de comunicación alternativos que no requieran un ascenso de cota por parte del buque.

El despliegue de las antenas por encima de la superficie del agua —como única vía para establecer una comunicación bidireccional— puede desvelar la posición del submarino, por lo que la Armada emplea estas bengalas para la transmisión de información en clave.

"La bombeta expulsada por el submarino comienza a ascender gracias a su flotabilidad y, como consecuencia de la presión hidrostática, automáticamente se acciona el mecanismo que permite la propulsión hacia la superficie", explican en la documentación.

El submarino S-81 Isaac Peral. Alfonso Durán Omicrono Cartagena

Una vez llega a la superficie del agua, emite una señal luminosa del color determinado, en este caso rojo o verde. Se trata de una señal de "corta duración hasta alcanzar su punto de altitud máxima y caída", indican.

"A consecuencia de las particulares características y modo de empleo, el material objeto del contrato se deberá ajustar" a una serie de especificaciones.

El diámetro de la bengala se situará entre 100 y 103 milímetros, con una longitud de entre 475 y 478 milímetros, según las tablas. El peso del dispositivo no debe superar los 3.750 gramos y el tipo de iniciación será la propia presión hidrostática a la que estará sometido.

La presión de lanzamiento se situará entre 60 y 150 bares, la ventana de temperatura de funcionamiento irá entre -10 y 40 grados y la profundidad máxima de lanzamiento será de 500 metros.

Si bien es el dato exacto no se ha revelado oficialmente, los submarinos de la clase S-80 tienen una profundidad máxima de 300 metros. Algunos analistas apuntan a 350 metros, pero nunca se ha conocido oficialmente que la cota sea cercana a los 500 de las bengalas pirotécnicas.

Entre las especificaciones también se recoge que estas bombetas podrán ser visibles tanto de día como por la noche y que tendrán que ser compatibles con las canastas lanzabombas de los submarinos de la serie S-70 y S-80.

La Armada cuenta actualmente con un único submarino de la S-70 en activo, mientras que el S-81 Isaac Peral está ahora mismo pasando una serie de revisiones. La puesta a flote del submarino S-82, el segundo de la clase, se espera que se realice en las próximas semanas en el astillero de Navantia en Cartagena.