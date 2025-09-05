General Motors, BAE Systems y NP Aerospace se alían por el megacontrato de vehículos ligeros del Reino Unido

General Motors, BAE Systems y NP Aerospace se han aliado para competir por la licitación con la que el Ministerio de Defensa del Reino Unido renovará miles de vehículos militares ligeros de su Ejército, cuya flota se compone en la actualidad de modelos Land Rover y Pinzgauer.

Las tres compañías competirán por la plataforma de vehículos de movilidad ligera incluida en el programa de renovación del Ministerio de Defensa británico, que busca reemplazar modelos antiguos y dispares. El plan prevé la adquisición de varios miles de vehículos militares ligeros en la próxima década.

La alianza, denominada LionStrike, combina la experiencia de GM Defense en el desarrollo de vehículos todoterreno, camionetas y SUV de uso civil adaptados para el ámbito militar, junto con su vehículo insignia, el Infantry Squad Vehicle (ISV), un transporte ligero y ágil para las tropas.

Por su parte, BAE Systems aporta su conocimiento en sistemas de combate y adaptación tecnológica, mientras que NP Aerospace, con una larga trayectoria como socio de confianza del Ministerio, se encargará de integrar y adaptar los vehículos a las necesidades específicas de las operaciones británicas.

El Land Mobility Programme, en el que se enmarca este proyecto, no cuenta aún con una cifra oficial publicada, pero fuentes especializadas estiman que está valorado en varios miles de millones de libras.

Su objetivo es modernizar la flota del Ejército británico, mejorando capacidades operativas y eficiencia, al tiempo que simplifica los procesos de formación y despliegue para reducir costes y riesgos.

Y así lo han destacado los responsables de las distintas compañías al dar a conocer esta alianza que reúne experiencia automotriz, tecnológica y de integración en defensa con el objetivo de renovar miles de vehículos militares dentro del Land Mobility Programme.

Seguridad y movilidad en combate

John Borton, director general de Weapons Systems UK en BAE Systems, afirmó: “Las capacidades combinadas del equipo LionStrike nos permiten liderar el impulso hacia la revitalización y sostenimiento de la capacidad de defensa vital del Reino Unido, asegurando que el Ejército británico disponga de las mejores capacidades para responder a sus necesidades en evolución.

"La experiencia del equipo en innovación, excelencia técnica y capacidades probadas equipará a las fuerzas británicas con una movilidad de combate mejorada, ayudándolas a mantenerse sin rival en el campo de batalla”.

Igualmente, Steve duMont, presidente de GM Defense, subrayó que “los soldados del Reino Unido, Estados Unidos y nuestros aliados se enfrentan a una complejidad sin precedentes en el campo de batalla moderno y necesitan nuevas herramientas que les permitan cumplir sus misiones con mayor capacidad operativa, mayor rendimiento y una seguridad y fiabilidad mejoradas”.

Y señaló que han formado el equipo LionStrike “para hacer que el Reino Unido sea más seguro, ofreciendo soluciones de movilidad rápidas, flexibles y efectivas que reduzcan la complejidad, los costes y los riesgos asociados al entrenamiento y despliegue de tropas”.

Por su parte, James Kempston, director ejecutivo de NP Aerospace, destacó que su compañía “es un socio de confianza del Ministerio de Defensa del Reino Unido, con una larga trayectoria en la integración y apoyo a más de 18.000 sistemas de vehículos en servicio”.

Además, recalcó que “el equipo LionStrike contribuirá a crear y sostener empleos cualificados en nuestra sede de Midlands, además de generar nuevas oportunidades para nuestra consolidada cadena de suministro británica, tanto a nivel nacional como internacional".

Una situación beneficiosa para el Ministerio de Defensa, la industria y la economía británica en general.

El citado plan del Ministerio de Defensa británico para renovar y modernizar su flota de vehículos militares se encuentra en una fase de interés por parte de las empresas y se espera que el proceso de licitación arranque en noviembre de este año, mientras que las primeras plataformas se seleccionarán, en principio, en octubre de 2026.