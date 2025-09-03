Saab halla en Asia al tercer cliente del Gripen E/F a la espera de Colombia y Perú: así es el caza 'low cost' de Suecia

Para Saab, la principal empresa militar de Suecia, 2025 podría convertirse en uno de los mejores años de su larga historia. La compañía acaba de cerrar un acuerdo para la venta de cazas Gripen a Tailandia, país que se ha convertido en el tercer cliente de la versión más moderna de su avión de combate, tras el propio país nórdico y Brasil.

No obstante, sus alegrías lejos están de terminar ahí. Saab espera sellar un contrato con el Gobierno colombiano por hasta 24 de estas aeronaves, previsiblemente este septiembre. Todo esto llega, después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hiciera pública la elección del Gripen para modernizar la fuerza aérea del país sudamericano.

De igual manera, la empresa está a la espera de que el Gobierno peruano tome una decisión sobre el modelo con el que reemplazará a sus aviones Mirage 2000, de fabricación francesa, y Mig-29, procedentes de Rusia. La resolución es inminente y en juego hay 3.000 millones de euros.

Si bien la transacción con Bangkok es por tan sólo cuatro cazas -tres monoplaza y un biplaza: por valor de 475 millones de euros. Este encargo abre la puerta a futuros pedidos por parte del país del Sudeste Asiático, según han confirmado a EL ESPAÑOL desde Saab.

En este sentido, los planes originales de la Real Fuerza Aérea Tailandesa suponen incorporar una docena de nuevos cazas, en dos lotes de seis, con los que sustituir su actual flota de aviones F-16. De hecho, la oferta sueca se impuso a la presentada Lockheed Martin, que había ofrecido a Tailandia reemplazar los aviones de origen estadounidense por una versión más moderna de los mismos.

El acuerdo con el país asiático incluye también la entrega de un paquete de compensación a largo plazo por parte de Saab. Esto engloba una importante transferencia de tecnología de defensa y cooperación industrial con Tailandia, junto con nuevas inversiones en diversos sectores de la economía nacional, según ha detallado la compañía a través de un comunicado.

El Gripen es un viejo conocido para Bangkok, dado que dispone de una flota de la variante C/D, anterior a la que ha adquirido ahora. "Tailandia ya es un usuario consolidado del Gripen y conoce las ventajas que este aporta. Ha elegido el caza más moderno del mercado para construir su próxima generación de capacidades estratégicas e independientes", señala el presidente de Saab, Micael Johansson.

Oportunidades en Colombia y Perú

El pasado abril, tras años de postergación e indecisiones que han involucrado a gobiernos de distintos colores políticos, Colombia escogió al caza sueco para reemplazar su obsoleta fuerza de aviones de combate Kfir, comprados de segunda mano a Israel a finales de los 80.

Si bien todavía no hay ningún acuerdo rubricado, el gobierno de Petro ya da por cerrada la compra de entre 16 y 24 Gripen. "Estamos en conversaciones y esperamos firmar un contrato pronto", han detallado desde la compañía sueca.

Esta transacción se realizará mediante el desembolso de alrededor de 3.340 millones de euros a lo largo de los próximos 23 años, la mayor inversión en materia militar en décadas del país sudamericano.

El caza de Suecia ha sido seleccionado por sobre, nuevamente, del F-16 y del avión francés Rafale. Este último llegó a estar preseleccionado por Bogotá, en diciembre de 2022, para convertirse en el nuevo avión de combate de la Fuerza Aérea Colombiana, pero las negociaciones con París no prosperaron.

Aviones de combate Gripen E/F Saab

Por su parte, Perú tiene la intención de sellar un acuerdo de compra por nuevas aeronaves este mismo año. Una comitiva encabezada por el ministro de Defensa peruano ha visitado, en la última semana de agosto, Suecia y Francia para una evaluación final de las propuestas de ambos países.

Según la prensa local, el Gripen y el Rafale pelean cabeza a cabeza por quedarse con el jugoso contrato. Estas aeronaves aventajan, por el momento, al F-16 Block 70 de Estados Unidos, inmerso en la contienda. No obstante, no sería extraño que Washington, ya en el tiempo de descuento, presentase una oferta superadora.

El plan de Lima es adquirir un total de 24 aviones de combate. Los primeros 12 serán contratados antes de que finalice 2025, por un desembolso de 1.700 millones de euros, mientras que los doce restantes serán comprados el próximo año, por 1.300 millones.

Un caza de bajo coste

Una de las principales características del Gripen es su bajo coste de operación y mantenimiento por hora de vuelo en comparación con otros modelos disponibles en el mercado. Esto le garantiza una mayor disponibilidad operativa que la de sus competidores, según resalta su fabricante.

Además, por las continuas actualizaciones y modernizaciones a las que Suecia y Saab han sometido a la aeronave, en la actualidad es uno de los cazas multipropósito más respetados de todo el panorama internacional.

Gripen E/F Saab

El Gripen E/F está preparado para operar en condiciones extremas y puede despegar tanto desde bases aéreas convencionales como desde pistas improvisadas o dispersas. Con un equipo reducido de mantenimiento y poca infraestructura, desde Saab afirman que es posible reabastecerlo y rearmarlo en menos de 20 minutos para una misión aire-aire, lo que le otorga una capacidad de respuesta inmediata.

Según la empresa nórdica, el caza ha sido diseñado para enfrentar a cualquier oponente, ya que incorpora tecnologías de vanguardia y sistemas avanzados que aseguran la superioridad aérea en contextos de combate complejo.

El avión incluye funciones de inteligencia artificial y una cabina equipada con una pantalla de área amplia (WAD), que optimizan la toma de decisiones del piloto y le brindan apoyo fundamental en operaciones complicadas. Esta pantalla ofrece información clara y organizada, lo que facilita la selección, empleo y guiado de armamento.

La aeronave integra una extensa variedad de sensores multidominio, capaces de recopilar y unificar datos en red. Esta fusión de información permite un análisis ágil y su transmisión en tiempo real, haciendo posible que el piloto tome decisiones críticas con rapidez, un factor esencial en la búsqueda de ventaja táctica.

Cazas Gripen en formación de vuelo Saab

El Gripen cuenta con diez puntos de montaje para armamento moderno y puede adaptarse con facilidad a nuevos misiles. En configuración estándar, puede portar hasta siete Meteor y dos IRIS-T.

En lo referente a guerra electrónica, el sistema sueco ofrece una cobertura total de 360° y capacidad de ataque electrónico, lo que le permite actuar en entornos fuertemente defendidos con alta probabilidad de supervivencia.

Además, Saab resalta que su arquitectura de aviónica innovadora le garantiza mantenerse vigente ante la evolución de la guerra moderna, aportando flexibilidad y efectividad tanto en misiones ofensivas como defensivas.