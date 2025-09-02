Gobierno concede a Hisdesat más de 1.000 millones para Paz-2, el programa satelital de observación de la Tierra

Además de la quita de deuda a las comunidades autónomas y la presentación del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, el Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa también ha tenido referencias al sector de la Defensa.

En particular, al programa Paz 2 en el que se encuentra trabajando Hisdesat para proporcionar dos satélites de observación de la Tierra mediante radar para proporcionar capacidades de defensa.

Según se refleja en la nota publicada, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras para la concesión directa de un préstamo a Hisdesat.

El préstamo se ha aprobado por un importe de 1.011,85 millones de euros, tiene carácter plurianual y se imputará en los presupuestos del Ministerio de Industria y Turismo.

"El programa de satélites de observación de la Tierra Paz 2 incluye el desarrollo de dos satélites, el segmento terreno y su puesta en explotación, en colaboración con el INTA, estimándose que las actividades financiadas son necesarias para la protección de los intereses de la defensa y seguridad nacionales".

Hisdesat, que se encuentra ultimando el lanzamiento del segundo satélite de comunicaciones SpainSat NG, "viene prestando al Ministerio de Defensa capacidades de observación de la Tierra mediante imágenes de radar de apertura sintética a través del satélite Paz 1".

El Paz 1 se lanzó el 2 de febrero de 2018 y pocos meses después comenzó a enviar imágenes. Además, la vida útil de este satélite llegará a su fin hacia el 2031, momento en el que España deberá tener en órbita, al menos, uno de los satélites para no perder capacidades.

Asimismo, Paz 1 fue financiado, desde el 2008, por el extinto Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el marco de los acuerdos económicos suscritos para el Programa Nacional de observación de la Tierra por satélite.

"El Ministerio de Defensa considera que debe seguir disponiendo en el futuro del servicio de observación de la Tierra desde el espacio, para lo cual, un operador con experiencia, deberá adquirir y poner en órbita" el sistema satelital Paz 2.

Este préstamo, aseguran desde Industria, se destinará a cubrir los gastos e inversiones necesarios para llevar a cabo los trabajos relativos al diseño, desarrollo, fabricación, integración, pruebas, lanzamiento y operación inicial.

El proceso concluirá con la aceptación en órbita de este sistema espacial por parte del Ministerio de Defensa.