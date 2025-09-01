Pilatus PC-21, el avión en el que aprenderá a volar la Princesa Leonor: "Conocerá cómo se ejecutan las misiones aéreas"

La princesa Leonor inicia este lunes su último año de educación militar y lo hará como "una alumna más" de la Academia General del Aire (AGA), institución responsable de formar a los futuros aviadores del Ejército del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia)

La heredera al trono se sumará así a los 74 compañeros de la 78 promoción de la AGA. Juntos atravesarán el cuarto curso de instrucción para convertirse en oficiales de la fuerza aérea española.

El coronel Luis Felipe González Asenjo, director de la AGA, subrayó días atrás que Leonor seguirá el mismo plan de estudios que el resto de cadetes, sin distinciones.

De esta manera, en una primera fase, recibirá un mes de enseñanza teórica y dedicará alrededor de 50 horas de entrenamiento en simuladores antes de subirse al avión de entrenamiento Pilatus PC-21 junto a un instructor.

El proceso está diseñado para que los alumnos adquieran paso a paso la seguridad necesaria en cabina. Primero entrenarán en simuladores básicos, denominados CPT (Cockpit Procedures Trainer), para después avanzar a los FTD (Flight Training Devices), de mayor complejidad y realismo.

Estos últimos ofrecen visión de 180 grados y una réplica exacta de la cabina, donde los instructores pueden recrear tanto vuelos rutinarios como situaciones de emergencia.

Superada la fase de simuladores, Leonor deberá acumular un número similar de horas de vuelo real en el PC-21. Su objetivo, como el de cualquier aspirante, será llegar a "La Suelta”, el primer vuelo en solitario que marca un hito en la carrera de todo aviador.

Academia General del Aire en San Javier (Murcia)

No obstante, esta experiencia dependerá de la destreza que demuestre, ya que no todos los cadetes la alcanzan. En este sentido, desde el Ejército del Aire han explicado a EL ESPAÑOL que el proceso para convertirse en piloto se extiende durante dos años y medio, por lo que sería toda una hazaña por parte de la hija de Felipe VI y doña Letizia acometer "La Suelta".

Al respecto, desde la fuerza aérea han señalado que el objetivo principal que se persigue no es convertir a Leonor en un piloto operativo sino "proporcionarle una cultura de vuelo sólida y una visión de 360 grados de cómo se planifican, ejecutan y aseguran las operaciones aéreas y espaciales en España".

Más allá del plano académico, la princesa asumirá la estricta rutina de la AGA, que comienza con el toque de diana a las 6:30 de la mañana. Tras el aseo y la limpieza de su habitación, llega el desayuno y el arranque de las clases a las 8:00.

La jornada incluye prácticas, deporte y estudios hasta la hora de la cena. Finalmente, la retreta a las 22:00 y el silencio a las 22:30 marcan el final del día. Durante estos meses, Leonor compartirá camareta con otras dos compañeras. Las instalaciones han sido recientemente renovadas, con habitaciones que disponen de baño propio, armario, cama y mobiliario de estudio.

El nuevo avión de la AGA

La Princesa de Asturias aprenderá a volar a bordo de un avión Pilatus PC-21, aeronave de origen suizo que se ha convertido en el sistema de instrucción de la Academia General del Aire en reemplazo de los T-35 Pillán y C-101.

Esta aeronave se sitúa entre las más avanzadas de su categoría y ha sido seleccionada por diversas fuerzas aéreas del mundo para la instrucción de nuevos pilotos. De hecho, presta servicio actualmente en países como Suiza, Arabia Saudí o Australia.

PC-21 Ejército del Aire y del Espacio

La flota española asciende a 38 PC-21, siendo el mayor operador en el mundo de este avión. Las entregas de las primeras 22 unidades tuvieron lugar entre 2021 y 2022 y, posteriormente, el Ministerio de Defensa encargó otros 16 aparatos.

La principal ventaja del Pilatus PC-21 radica en que ofrece un programa de adiestramiento integral a un coste mucho más bajo que un avión a reactor, como el C-101. No solo influye el consumo de combustible: al estar equipado con un motor turbohélice, el mantenimiento resulta considerablemente más económico. Estos propulsores son comunes en aviones regionales de corto alcance, como los ATR que opera Air Nostrum.

Diagrama del Pilatus PC-21 del Ejército del Aire y el Espacio Lina Smith / Ejército del Aire / Pilatus Aircraft Omicrono

En cuanto a características técnicas, el PC-21 está configurado generalmente para dos tripulantes (piloto e instructor), con un peso en vacío de unas dos toneladas y un máximo al despegue que alcanza 4.250 kilogramos en uso estándar, o 3.100 en vuelos de carácter acrobático.

Su planta motriz es un Pratt & Whitney Canada PT6A-68B, capaz de entregar 1.600 caballos de fuerza y presente también en otros entrenadores como el Embraer EMB-314 Super Tucano.

Este motor, concebido en los años sesenta y perfeccionado continuamente desde entonces, se considera uno de los más fiables de su segmento. El PC-21 alcanza una velocidad máxima próxima a los 685 km/h y dispone de una autonomía de 1.300 kilómetros.