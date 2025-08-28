Rheinmetall fabricará en Alemania los misiles ATACMS y Hellfire de la estadounidense Lockheed Martin

La compañía alemana Rheinmetall ha llegado a un acuerdo con Lockheed Martin para fabricar parte de su catálogo de municiones en el país europeo.

El director para Europa del contratista estadounidense, Dennis Göge, dijo al semanario económico alemán Wirtschaftswoche que planean "una producción adicional, entre otras cosas, para los misiles ATACMS y Hellfire".

Se trata de dos de los modelos de misiles más populares y tienen presencia en buena parte de las fuerzas armadas del mundo.

Las municiones serán fabricadas en la nueva fábrica que Rheinmetall inauguró ayer en Unterlüß, una localidad situada al norte de Alemania, en un acto al que asistió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Asimismo, tal y como recoge Efe, también acudieron al acto el ministro alemán de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, y el de Defensa, Boris Pistorius, ambos socialdemócratas.

La fábrica producirá este mismo año unas 25.000 unidades de munición de artillería de 155 milímetros, cuya demanda se ha incrementado de forma notable con la guerra entre Rusia y Ucrania. El calibre de 155 milímetros es el estándar que se emplea en los obuses occidentales.

Estas mismas instalaciones tienen previsto aumentar el ritmo de fabricación en los próximos ejercicios, hasta alcanzar las 350.000 unidades a partir del año 2027, cuando se espera que consiga la plena operatividad.

Dron Predator B lanzando un misil Hellfire US Army

La fábrica de Rheinmetall en Unterlüß amplía el margen de la cooperación con Lockheed Martin en la producción de misiles, según declaró el propio Göge. Asimismo, ambas compañías se encuentran actualmente negociando la posibilidad de producir los motores de los misiles en Alemania.

Las buenas relaciones de Berlín con la compañía estadounidense se reflejan también en la fábrica de Weeze, al oeste del país europeo, donde Lockheed Martin fabrica piezas del fuselaje para el caza de quinta generación F-35.

Rheinmetall y Lockheed Martin firmaron el pasado abril un memorando de entendimiento para crear un centro de competencia con sede en Alemania para la producción y venta de cohetes y misiles. En este caso, la compañía alemana tendrá actividades en varios países europeos.

Los movimientos recientes de Rheinmetall apuntan al deseo de adquirir el área militar del fabricante de barcos alemán Naval Vessel Lürssen (NVL), tal y como recogió en este caso Bild. Lo que supondría la entrada en un nuevo negocio para la compañía alemana, que hasta ahora se había especializado en el sector terrestre y de municiones.