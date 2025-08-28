España adiestra a más de 8.000 soldados ucranianos desde 2022: formación en combate, apoyo aéreo y desminado

España se ha consolidado como uno de los países europeos que más ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades del Ejército de Ucrania, mediante el adiestramiento y formación de los soldados que combaten al invasor ruso. Lo han hecho bajo el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo de Ucrania, conocida como EUMAM UA.

De esta manera, más de 8.000 efectivos ucranianos han pasado por centros de instrucción españoles para recibir entrenamiento en distintas disciplinas militares para, más tarde, aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la primera línea de combate contra las fuerzas del Kremlin.

Hasta la fecha, se han impartido 185 módulos que abarcan más de 30 especialidades diferentes, según han detallado este miércoles desde el Estado Mayor de la Defensa. El objetivo no ha sido únicamente instruir a combatientes de infantería, sino también ofrecer formación avanzada en materias decisivas en los conflictos de alta intensidad del siglo XXI.

En este sentido, las tropas ucranianas, que llegaron a España en sucesivas oleadas, se encontraron con un adiestramiento adaptado a sus necesidades más inmediatas, como la instrucción básica de combate para los soldados recién incorporados al ejército.

Asimismo, los militares procedentes de Ucrania han recibido formación en derecho internacional, medicina hiperbárica y técnicas más complejas en apoyo aéreo, desminado o producción de información geoespacial.

Toda esta formación se dirige a través del Cuartel General del Toledo Training Coordination Centre (TTCC), bajo la dirección del Mando de Operaciones, de quien depende orgánicamente. Su cadena operativa coordina los distintos módulos, desde su programación hasta su finalización.

El teniente coronel Juan José López, jefe de Estado Mayor de la EUMAM UA, ha destacado la implicación absoluta de los militares españoles, que participan con un alto grado de profesionalidad y compromiso en cada curso. En la actualidad, son 132 los instructores involucrados en las tareas de adiestramiento.

Adiestramiento de un soldado ucraniano EMAD

Según sus palabras, los combatientes ucranianos presentan una "elevada motivación para ser formados" con el único objetivo de "contribuir a mejorar la defensa de su patria". Para muchos, adquirir estos conocimientos puede marcar la diferencia no solo en el desarrollo de las operaciones, sino también en sus posibilidades de supervivencia en un conflicto caracterizado por la dureza del frente y el uso intensivo de tecnología bélica.

Además, López ha destacado "la importante aportación de España a esta misión". Al respecto, el jefe de la EUMAM UA ha subrayado que las Fuerzas Armadas Españolas han sido las responsables del adiestramiento del 10% de los soldados ucranianos que han recibido formación militar fuera de su país.

La cifra adquiere un significado especial si se tiene en cuenta que, a día de hoy, 24 Estados miembros de la Unión han ofrecido personal y módulos de instrucción. En total, los países europeos han adiestrado a casi 80.000 efectivos de Ucrania.

"Con todo, nuestro país contribuye a la disuasión colectiva de la Unión Europea, al tiempo que demuestra ser un aliado fiable que cumple con sus compromisos internacionales”, ha subrayado López.

Experiencia acumulada

La apuesta española por la formación de tropas extranjeras no es nueva. Las Fuerzas Armadas cuentan con una experiencia acumulada en escenarios como Irak, Mali o Somalia, donde también han instruido a ejércitos locales para reforzar la estabilidad regional y luchar contra insurgencias o amenazas terroristas.

El carácter colectivo de EUMAM UA constituye otro de sus aspectos fundamentales. Desde el inicio, la misión se concibió como una respuesta conjunta de la Unión Europea al desafío ruso. De ahí que todas las formaciones se desarrollen en territorio comunitario, bajo la premisa de que cada Estado miembro aporte según sus capacidades y experiencia.

Soldado ucraniano durante un entrenamiento en España EMAD

España, por su parte, ha logrado integrar la instrucción en diferentes unidades repartidas por todo su territorio, reforzando la descentralización de los cursos y aprovechando las infraestructuras del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

El Consejo Europeo puso en marcha la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo de Ucrania en noviembre de 2022. En 2024, la operación fue prorrogada por otros dos años, hasta el 15 de noviembre de 2026, con una dotación presupuestaria de casi 409 millones de euros.

La ayuda financiera total de la misión, con cargo al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, asciende a 382 millones de euros, según datos a noviembre del año pasado, los últimos disponibles. Este total incluye el importe de 241,8 millones de euros para costes comunes y 104,2 millones para el suministro de equipos de formación letales y no letales.