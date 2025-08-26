El Ejército de Tierra pone en marcha las impresoras 3D Prometeo en Eslovaquia: así fabrican piezas sobre el terreno

El equipo de fabricación aditiva Prometeo, operado por militares del Elemento Nacional de Apoyo español de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº 41 de Zaragoza, está desarrollando actividades de experimentación logística en el marco de la Brigada Multinacional Task Force en Eslovaquia.

Este sistema, según apuntan desde el Estado Mayor de la Defensa, es una tecnología que "está solventando problemas logísticos" en el despliegue internacional. Al mismo tiempo, afirman, "que acorta los tiempos para recuperar la operatividad del material".

"En zonas de operaciones, esta iniciativa ha sido impulsada gracias al Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), que aporta el sistema a través de la cadena de sostenimiento", señala el EMAD.

La consecución de repuestos en los despliegues y misiones es uno de los principales retos a los que se enfrentan todas las fuerzas armadas del mundo. Contar con este tipo de tecnología de fabricación a pie de campo resulta muy útil para contar con un suministro constante de algunas piezas clave.

"Prometeo representa un hito tecnológico", afirman. Ya que, además de fabricar las piezas, supone una reducción de los costes económicos, plazos de suministro y de la dependencia de líneas logísticas externas.

Según explican desde el EMAD, el proceso de trabajo abarca toda la fabricación de principio a fin. Desde el diseño digital de la pieza y la elaboración del prototipo, hasta la producción final en materiales plásticos de alta resistencia o incluso metales, dependiendo de las exigencias.

"Esta capacidad otorga una gran flexibilidad para responder con rapidez a necesidades críticas en el terreno, donde el objetivo final siempre es recuperar el material en el menor tiempo posible".

Fabricación de piezas en impresoras 3D de Prometeo EMAD

Entre las piezas desarrolladas por Prometeo, destacan elementos para sistemas de armas —fusiles HK y ametralladoras MG-4—, soportes para lanzagranadas, repuestos para vehículos de combate, componentes para sistemas de visión o piezas para drones FPV.

Desde el Estado Mayor de la Defensa también afirman que la integración de Prometeo en el despliegue eslovaco "incrementa la autonomía logística, asegura la disponibilidad de medios esenciales y permite una mejora continua de los materiales en servicio".

"De este modo, se refuerza la preparación, la sostenibilidad y la eficacia de la fuerza multinacional en el cumplimiento de su misión de defensa y disuasión en el flanco este de la OTAN".

En el despliegue en Eslovaquia, España ejerce como Nación Marco, lo que "conlleva la responsabilidad de aportar capacidades clave, liderazgo operativo e innovación tecnológica en beneficio de todos los aliados".

Precisamente, en este contexto, la contribución de sistemas pioneros como Prometeo "refleja el compromiso de España en la modernización de los medios y procedimientos logísticos, así como el apoyo integral a las tropas desplegadas".

Este mismo sistema Prometeo también se encuentra operativo en Letonia, donde ya han fabricado más de 150 piezas en lo que va de año. En el despliegue letón, está a cargo de esta tecnología la Agrupación de Apoyo Logístico 11, con base en Colmenar Viejo (Madrid).