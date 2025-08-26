El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas contará con un software para detectar patrones anómalos de barcos

Como país eminentemente marítimo y expuesto a importantes amenazas tanto desde el flanco atlántico como el mediterráneo, España quiere reforzar el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), encargado de la monitorización de las embarcaciones que surcan las aguas de interés.

Esto es lo que se conoce en jerga militar como Conocimiento del Entorno Marítimo (CEM), cuyo trabajo de análisis se condensa en el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima ubicado en Cartagena.

El COVAM, como así se conoce por sus siglas, es el instrumento del que se vale la Fuerza de Acción Marítima para "fusionar y analizar la información que se recibe de un número de fuentes", apuntan desde el organismo.

Tras su posterior tratamiento, el objetivo es obtener una "imagen precisa de todo lo que sucede en los espacios marítimos de interés nacional", que se consigue mediante un "proceso continuo de fusión y análisis" en tiempo real.

El COVAM trabaja estrechamente con el CIFAS como el elemento principal de inteligencia de las Fuerzas Armadas —en las ramas navales, aéreas, espaciales y terrestres—, para lo que se sirve de varias herramientas y plataformas de análisis.

Dentro de esta última categoría, el CIFAS adquirirá una "plataforma de inteligencia predictiva para la monitorización de los espacios marítimos", según la documentación publicada por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

"El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, como complemento de las capacidades ofrecidas por el Sistema Espacial de Observación Terrestre (SEOT), requiere mejorar el Conocimiento del Entorno Militar y agilizar la realización de estudios y la elaboración de informes de situación del entorno marítimo".

Herramienta de análisis

En la actualidad, apunta la documentación del Estado Mayor de la Defensa, el analista de espacios marítimos dedica significativamente más tiempo "a tareas repetitivas y tediosas" —recopilación, formateo y preparación de documentos— que a la verdadera actividad de análisis.

Por este motivo, el EMAD ha presentado una nueva licitación por 1,2 millones de euros para la adquisición de una licencia de software que automatice todas estas tareas.

El pilar fundamental de la nueva herramienta es que "permita localizar buques transmitiendo en AIS con cobertura global". El AIS es un sistema de seguridad marítima que intercambia con otros barcos y receptores todo tipo de información clave en la navegación.

Esta transmisión se compone de datos como el nombre del barco, el rumbo, la velocidad y la posición mediante coordenadas para mantener una comunicación continua y evitar, por ejemplo, colisiones.

El Ministerio de Defensa cuenta con varias fuentes de AIS. Además de los buques militares desplegados, también existen estaciones en los centros de control del tráfico marítimo, situados en tierra firme y en el espacio.

Dentro de estas últimas, el satélite español de vigilancia Paz cuenta actualmente con esta tecnología desplegada en órbita. Además, Hisdesat creó hace más de una década una joint venture con la canadiense COM DEV para proporcionar este tipo de servicios a nivel global.

La plataforma que usarán en el CIFAS contará con un repositorio de datos AIS históricos que permita el análisis de los movimientos de embarcaciones de los últimos 5 años. Estas posiciones históricas, señalan, se mostrarán en capas que permitan el análisis.

Por ejemplo, se podrán intercalar capas con históricos de datos que incluyen visibilidad, altura de ola, viento, corrientes o cartas de navegación; todo ello para "permitir su análisis".

Otro de los puntos clave que refleja la documentación es que el software de análisis permitirá la búsqueda de buques que estén dentro de una zona y de aquellos que hayan navegado sobre infraestructuras subacuáticas.

Entre las funciones también se encuentran la de realizar búsquedas complejas de buques teniendo en cuenta su posición en un periodo determinado, en las zonas de interés definidas, las escalas en puerto que haya podido realizar o la realización de determinadas actividades.

Alertas automáticas

Una de las funciones que destacan desde el Estado Mayor de la Defensa es que el software "genere diversas alertas automáticas". Tendrá en cuenta aspectos como los patrones de riesgo o entrada a determinadas zonas.

Al hilo de lo anterior, también será "capaz de detectar comportamientos anómalos de los buques", como la manipulación de identidad o la pérdida de las señales AIS. Utilizará estos datos para clasificarlos automáticamente según su riesgo.

Tráfico marítimo en el Estrecho y mar de Alborán MarineTraffic

El sistema también incluirá en sus análisis las relaciones de los buques con sus compañías, beneficiarios y operadores.

Entre las funcionalidades que obtendrán los analistas de inteligencia se encuentra el seguimiento e investigación de buques incluyendo "análisis complejos basados en el establecimiento de alertas y en patrones de comportamiento predefinidos como de riesgo".

También incluirá la investigación del titular real de la embarcación y el análisis del "riesgo empresarial", así como "el seguimiento de flotas, el establecimiento de perfiles de geofencing o la actualización frecuente de eventos".

La intención del Estado Mayor de la Defensa es contar con una licencia que proporcione todas estas capacidades a dos usuarios al mismo tiempo.