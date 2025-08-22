Flamingo, el nuevo as bajo la manga de Zelenski para atacar a Rusia: un misil de crucero con un radio de 3.000 km

Solo unos días después del encuentro en Anchorage (Alaska) y su reunión con representantes europeos en la Casa Blanca, Trump regresa a la senda belicista respecto a Rusia. El presidente estadounidense ahora anima a Ucrania a "atacar al país invasor" y "ganar la guerra".

Las declaraciones, publicadas en la red social Truth, llegan en un momento crítico para Zelenski, cuyas Fuerzas Armadas encadenan semanas de pérdidas importantes de territorio y numerosas bajas personales y materiales.

En mitad de esta situación, la industria de defensa ucraniana continúa trabajando en algunos programas armamentísticos. Sistemas que pueden ser claves para el devenir de la guerra cuando está a punto de cumplir tres años y medio.

El último ejemplo es el Flamingo. Se trata de un misil de crucero que acaba de iniciar su producción en serie en algún punto no revelado de la geografía ucraniana, según publicó el fotógrafo Efrem Lukatsky.

Lukatsky tomó las fotografías de la fábrica el pasado 14 de agosto, aunque no las publicó hasta tres días más tarde. En ellas se puede ver una cadena de ensamblaje con varios misiles en el interior de una nave de la compañía ucraniana Fire Point.

Misil Flamingo

Tal y como recoge el medio United24, no se han revelado oficialmente las especificaciones del Flamingo, aunque su diseño recuerda al misil FP-5 presentado a principios de este año por la compañía británica Milanion en Abu Dabi.

Reino Unido ha sido uno de los países que más material ha enviado a Ucrania desde el comienzo de la invasión de Rusia. Además, los servicios de inteligencia británicos fueron clave en los primeros meses de la guerra.

Esta buena relación diplomática entre Londres y Kiev ha podido cristalizar en la cesión de información y tecnología para poder fabricar los misiles en suelo ucraniano. Un movimiento que se ha visto replicado también con otros países para la producción de drones.

La producción en suelo ucraniano ya está en marcha a un ritmo de 30 unidades al mes, tal y como apuntan desde Defense Express, pero para octubre esta cadencia debe alcanzar los 210 misiles en esos mismos 30 días.

Las especificaciones del misil británico apuntan a que tiene un peso de lanzamiento de 6 toneladas, puede llevar una cabeza de guerra de 1.000 kilogramos y cuenta con un alcance máximo de 3.000 kilómetros.

Según el mismo medio ucraniano, esta cabeza de guerra parece ser de origen occidental. En concreto, podrían basarse en las bombas de propósito general Mk 84 de fabricación estadounidense, que cuentan con un peso de 907 kilogramos.

Otra de las alternativas que se manejan es que la cabeza de guerra sea la BLU-109 o una variante similar. Esta munición está diseñada para penetrar en búnkeres con dos metros de espesor de hormigón armado.

El misil puede llegar a volar a 950 kilómetros por hora, colocándose en el terreno de la velocidad transónica, aunque en la ficha técnica apuntan a una velocidad de crucero que se mueve entre los 850 y los 900 km/h.

En cuanto al tamaño, apuntan a una envergadura alar de 6 metros y no acotan la longitud. Lo que sí detallan en la ficha es que cuenta con varios sistemas de navegación por satélite, sistemas para evitar las interferencias y otro sistema inercial que le permite continuar su trayectoria en espacios electromagnéticos comprometidos.