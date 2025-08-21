Ucrania lanza una aplicación para seguir en directo los ataques con drones a Rusia a cambio de donaciones

Un miembro de la unidad de drones del ejército de Ucrania. María Senovilla

La guerra en Ucrania ha estado marcada desde sus inicios por la innovación tecnológica y el uso extensivo de sistemas no tripulados en el campo de batalla. En este escenario, el Gobierno ucraniano ha dado un nuevo paso en la manera de involucrar a la comunidad internacional en la lucha contra la invasión rusa: una aplicación móvil.

Desarrollada por la plataforma de recaudación de fondos UNITED24 y el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, esta app permite a los donantes financiar directamente las operaciones de hasta cinco regimientos de drones desplegados en el campo de batalla y seguir en tiempo real las misiones que estos llevan a cabo.

La iniciativa, señalan sus ideólogos, redefine el concepto de ayuda militar: ya no se trata únicamente de transferir fondos y esperar que lleguen al destino adecuado sino que, ahora, quienes contribuyan podrán observar la aplicación práctica de sus donaciones, recibir actualizaciones inmediatas y establecer un vínculo más cercano con las unidades que luchan en el frente.

Según Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y titular de Transformación Digital, este proyecto representa la convergencia de confianza, transparencia y tecnología para maximizar la eficacia del apoyo a Ucrania.

"Personas de todo el mundo podrán ver cómo se utilizan sus contribuciones en tiempo real, mantenerse en contacto directo con las unidades militares, conocer sus necesidades y recibir agradecimiento de primera mano", ha subrayado Fedorov.

La aplicación permite elegir a cuál de las cinco unidades más destacadas de drones destinar su dinero. Cada una tiene un historial que muestra su eficacia, capacidad innovadora y contribución a las operaciones militares.

Es el caso, por ejemplo, del 429 Regimiento de drones Achilles, dirigido por el capitán Yurii Fedorenko, que se ha transformado en pocos años en un regimiento de referencia, neutralizando más de 1.300 objetivos enemigos y participando en operaciones decisivas como la defensa de Kiev y la liberación de Járkov.

Un equipo de drones ucraniano desembarca munición de un vehículo militar cerca de su posición en el frente de combate de Donetsk María Senovilla

También se puede optar por el 20 Regimiento de sistemas K-2, que se encuentra bajo el mando de Kyrylo Veres. Esta unidad se enfoca en misiones de reconocimiento y ataque que le han convertido en pieza clave en el frente de Siversk.

Entre las opciones también se encuentra la 414 Brigada de aparatos Magyar Birds, especializada en ataques masivos. A lo largo de la guerra, ha llegado a realizar hasta más de 200 misiones diarias, demostrando la capacidad de expansión de pequeñas unidades hacia brigadas completas con gran impacto.

Por su parte, el 427 Regimiento de aeronaves no tripuladas Rarog se caracteriza por su versatilidad y su apuesta por la innovación tecnológica. Está dedicado a labores de inteligencia y reconocimiento profundo.

Finalmente, existe la posibilidad de colaborar con el Departamento de drones Fenix de la Guardia Fronteriza, con más de 8.000 misiones realizadas y 600 millones de dólares en equipos enemigos neutralizados al combinar precisión aérea y ataques a distancia.

Combatir digitalmente a Rusia

Los usuarios pueden escoger la unidad a la que apoyar, seguir reportes de progreso, crear perfiles personalizados con indicativos militares, ver estadísticas de su contribución y competir amistosamente en clasificaciones de donantes.

Además, las actualizaciones en tiempo real y los informes mensuales aseguran la máxima transparencia. Así, cada euro invertido se traduce en equipamiento, misiones y apoyo logístico tangible, aseguran desde UNITED24.

Un soldado ucraniano con un dron con carga explosiva Reuters

Los diseñadores de la app, que ya está disponible en App Store y Google Play, han habilitado la posibilidad de que los donantes compartan en redes sociales sus contribuciones, logros y campañas de recaudación, con el objetivo de un alcance global del proyecto que incentive a más personas a unirse.

Desde su lanzamiento por Zelenski, UNITED24 ha logrado recaudar más de 1.880 millones de dólares (1620 millones de euros) en todo el mundo, convirtiéndose en el canal oficial de financiación internacional del Ejército ucraniano.