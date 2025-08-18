Aire, Tierra y Armada, juntos en la guerra contra el fuego: la Unidad Militar de Emergencias recibe el apoyo de todas las FAS

La voracidad de las llamas que azotan incombustibles varios puntos de todo el país ha propiciado la movilización de un buen número de efectivos por parte del Ministerio de Defensa. Mientras en el plano político se discute la declaración —o no— del nivel 3 de emergencia, las Fuerzas Armadas llevan semanas en una guerra con el fuego que ya ha dejado varias víctimas mortales y pérdidas económicas incalculables.

Los primeros en llegar fueron los militares de la UME. Según los últimos datos aportados por la Unidad, hay movilizados un total de 1.400 efectivos en "ataque directo" a las llamas y 2.000 más en misiones de apoyo. Además, superan ya los 450 medios mecánicos entre los 13 incendios en los que están desplegados.

Entre esos medios se encuentran también los aéreos, con especial relevancia en los drones que estos días han estado empleando para la monitorización sobre el terreno y conocer así mejor la situación en cada uno de los frentes.

También han empleado drones terrestres en aquellos lugares donde la maquinaria tradicional es incapaz de acceder. Por ejemplo, para abrir cortafuegos o eliminar obstáculos.

El Ejército del Aire y del Espacio, a través del 43 Grupo con los aviones anfibios, lleva igualmente semanas involucrado en los diferentes focos. Más reciente es el Ejército de Tierra, quien ha prestado apoyo logístico a la UME y ya cuenta con medios personales y mecánicos desplegados.

Aviones del Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio durante los incendios

La movilización más reciente a pie de fuego ha corrido a cargo de la Armada, a través de la Infantería de Marina de San Fernando. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, la UME "ha solicitado el apoyo de la Armada para los cometidos de vigilancia, apoyo y ayuda a la población en las zonas afectadas".

Ejército del Aire y del Espacio

Las cuentas hablan por sí solas: el 43 Grupo ha realizado más de 400 horas de vuelo y más de 1.100 descargas en la última semana. Su despliegue es esencial para descargar, en cada pasada más de 6.000 litros de agua que consiguen retener el avance de las llamas.

Canadair italiano integrado en la lucha contra los incendios en España Ejército del Aire y del Espacio

Según ha informado el Ejército del Aire y del Espacio, los C-215T y C-415 —conocidas ambas aeronaves como botijos— llevan desplegados oficialmente desde el pasado 1 de junio desde su base principal de Torrejón de Ardoz (Madrid) y las que tienen repartidas por el resto del país.

Operan en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con las comunidades autónomas afectadas por los incendios.

En total, 10 aeronaves y tripulaciones han intervenido en los incendios de Ourense, León, Cádiz, Zamora, Cáceres y Huelva. A ellos se han unido otros aparatos de Francia e Italia, que ya se encuentran en España, y se espera la llegada de efectivos de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos.

"Con un alto grado de especialización y un exigente entrenamiento, las tripulaciones realizan continuas descargas de agua afrontando las condiciones de vuelo extremas y terrenos de difícil acceso", apuntan desde el Ejército del Aire y del Espacio.

A las aeronaves pertenecientes al 43 Grupo se han sumado, desde el comienzo de los incendios, otros modelos de compañías privadas contratadas para la descarga de retardantes y de helicópteros equipados con los Bambi Bucket, la bolsa para transportar agua.

Armada

En cuanto a la Armada, desde Defensa se ha anunciado que este pasado domingo 17 de agosto, personal del Segundo Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada ha conformado una unidad de entidad Subgrupo Táctico.

Personal de Infantería de Marina Tercio de Armada lista para partir hacia los incendios Ministerio de Defensa

En concreto, el despliegue está compuesto por aproximadamente 100 militares, que han partido desde San Fernando (Cádiz) para "llevar a cabo los cometidos asignados".

La Armada ya participaba con siete patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina en Galicia en la operación Centinela Gallego 25. Esta operación se inició el pasado 15 de agosto y se mantendrá activa hasta el 30 de septiembre.

El objetivo de la Centinela Gallego 25 es el de vigilar los montes de la comunidad autónoma y "colaborar en la prevención de incendios forestales mediante actividades en presencia y disuasión", apuntan desde el Ministerio de Defensa.

"Además de este apoyo, la Armada se mantiene alistada para aportar las capacidades, en personas y medios, que se vayan solicitando, mostrando así su compromiso con la sociedad española, allí donde sea necesario".

Ejército de Tierra

Además de su presencia también en la operación Centinela Gallego 25, la rama terrestre de las Fuerzas Armadas desplazó este pasado domingo un grupo del Batallón de Zapadores de la Brigada Guzmán el Bueno con medios de ingenieros para reforzar los trabajos de extinción.

Asimismo, también se han incorporado personal y medios del Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11 y del Regimiento de Ingenieros Nº1. Todos ellos en estrecha coordinación con la Unidad Militar de Emergencias.

Maquinaria de ingenieros para trabajar en los incendios Ejército de Tierra

Fuentes del Ejército de Tierra han confirmado a EL ESPAÑOL que varios batallones ubicados en Asturias, Galicia y Extremadura están avisados y preparados para una movilización inmediata si así lo requiere la evolución de las llamas.

En las últimas horas del domingo, militares de la Base General Menacho (Badajoz) partieron rumbo a Cáceres para la realización de funciones de presencia y vigilancia de varias zonas de Extremadura.

Tierra activó el pasado 11 de agosto la Sala de Operaciones del Centro de Situación, donde se recibe toda la información disponible y se coordinan los medios disponibles. En ella, hay ahora mismo destinados 15 analistas que se reparten el trabajo en turnos durante las 24 horas del día.

Las mismas fuentes consultadas han indicado que unos 50 militares del Ejército de Tierra están desplegados en Astorga (León) en tareas de logística y apoyo a autoridades civiles. En particular, realizando labores de alojamiento para el personal desplazado a la zona.

El Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II) ha movilizado a la zona noroeste peninsular a helicópteros AS 532 Cougar y EC-135 con sus respectivas tripulaciones y personal necesario para la operación.

Desde Colmenar Viejo (Madrid), también se han desplazado tres helicópteros Chinook del Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V) junto con toda su tripulación para el traslado de efectivos hasta León.