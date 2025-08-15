EEUU equipará con sistemas antidron y torretas a los AMPV, sus vehículos blindados de transporte de personal

En las últimas décadas, los vehículos blindados han dejado de ser plataformas invariables durante la práctica totalidad de su ciclo de vida para convertirse en sistemas modulares. Buena prueba de ello son los Vamtac españoles con su infinidad de opciones, pero en Estados Unidos están yendo un paso más allá.

BAE Systems, una de las compañías de defensa más importantes del mundo, acaba de presentar una serie de kits de instalación para los Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) en servicio en el Ejército de Estados Unidos.

Estos blindados son uno de los vehículos más numerosos dentro de las Fuerzas Armadas del país americano, y conforman el relevo de los vehículos de transporte de personal M113. En España, el Ejército de Tierra cuenta actualmente con estos M113, aunque se les conoce mejor como TOA (Transporte de Orugas Acorazado).

Los nuevos "kits de capacidad", como los denomina la propia BAE Systems, contarán con interceptores que permitirán a los soldados realizar misiones como la detección y selección de objetivos para sistemas aéreos no tripulados, autonomía terrestre y torretas no tripuladas.

"Todo ello mientras maniobran dentro del AMPV de alta capacidad de supervivencia". Gracias a los kits, estos vehículos de transporte de personal podrán actuar de igual modo contra drones en el campo de batalla, una de las amenazas más importantes de las guerras modernas.

La experiencia recogida en la guerra de Ucrania, en la que los drones están teniendo un papel crítico en la marcha del conflicto armado, ha servido para que la industria de defensa aplique sistemas antiaéreos en una variedad de vehículos que antes ostentaban un rol más pasivo.

En los dos últimos años, BAE Systems ha realizado trabajos de integración e instalación de diferentes tipos de torretas en cinco prototipos. Incluyendo un mortero con torreta modular y sistemas de armas remotos de 30 milímetros.

Según apuntan, "todos ellos utilizando un enfoque colaborativo y de sistemas abiertos modulares para mejorar la plataforma".

Según explican en un comunicado, BAE Systems "está invirtiendo en el AMPV para ampliar aún más las opciones de capacidad para los soldados". Lo hacen "mediante inversión interna" y empleando el chasis modular del vehículo.

AMPV Carson Petry / US Army

La compañía, aseguran, "colaborará para producir diversos prototipos tecnológicamente avanzados, equipados con diferentes kits de capacidades" e indican que los "acuerdos estratégicos" impulsarán la innovación en este tipo de vehículos para "superar al adversario"

"El AMPV es un banco de pruebas para el futuro del combate terrestre sobre orugas", dijo Bill Sheehy, director de la línea de productos Ground Maneuver de BAE Systems.

"La nueva plataforma sale de una línea de producción que funciona a pleno rendimiento, y la barcaza ya probada es uno de los elementos más resistentes que se están entregando hoy por hoy al Ejército de Estados Unidos", prosiguió.

AMPV

El Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) es el programa del Ejército —conocido en inglés como Army— de Estados Unidos para reemplazar a la familia de vehículos M113, producidos en la época de la Guerra de Vietnam y actualizados en sucesivas intervenciones.

Se trata, según recalcan desde BAE Systems, de un programa "esencial para el futuro del Equipo de Combate de la Brigada Blindada (ABCT, en inglés) y cumplirá con la estrategia del Ejército de protección, movilidad, fiabilidad e interoperabilidad".

Asimismo, los AMPV se integran en el campo de batalla junto con el tanque M1 Abrams y el vehículos de infantería M2 Bradley, conformando de esta forma la espina dorsal de los despliegues terrestres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Versión ambulancia del AMPV Benjamin Hale / US Army

El Ejército "ha identificado al AMPV como su máxima prioridad para la seguridad y la supervivencia de los soldados", aseguran. Además, el vehículo aprovecha algunos aspectos del Bradley antes mencionado y del obús autopropulsado M109A7, "lo que fomenta la similitud en la flota de vehículos del ABCT".

Estados Unidos adjudicó a BAE Systems un contrato de producción a plena capacidad en agosto de 2023 para continuar con la fabricación de los AMPV a un "ritmo alto y sostenido".

La familia del vehículo se compone de un total de cinco variantes multimisión, entre las que se encuentran los de propósito general para el transporte, la versión equipada con mortero, la de puesto de mando y la de evacuación médica.

Al igual que Estados Unidos con el AMPV, España tiene su particular programa para sustituir a los M113 TOA. De hecho, un número indeterminado de estos últimos vehículos se reacondicionaron para su envío a Ucrania tras la invasión rusa.

De esta forma, el Ministerio de Defensa de Margarita Robles cuenta con el programa VAC vigente. Se trata de un vehículo blindado cuya fabricación se adjudicó a Tess Defence, el conglomerado compuesto por Santa Bárbara Sistemas, Indra, EM&E y Sapa Placencia.

El VAC español enfrenta un importante retraso en cuanto al cronograma establecido. Que se sepa oficialmente, todavía no se han finalizado las primeras unidades de preproducción que debían haberse terminado a finales del pasado año.