Comienza a operar el SpainSat NG-I, el nuevo satélite de comunicaciones del Ejército: brindará servicios a la OTAN

El nuevo satélite de comunicaciones encriptadas de las Fuerzas Armadas Españolas, el SpainSat NG-I, ya ha entrado en servicio, según ha informado este martes el Ministerio de Defensa a través de un comunicado.

De acuerdo a lo informado por el departamento liderado por Margarita Robles, el satélite concluirá su total entrada en servicio a lo largo de esta semana, tras relevar al Xtar-EUR, un veterano sistema con más de 20 años en órbita.

A las 12:15 horas de este lunes daba inicio la transferencia de todas las portadoras de comunicaciones para el Ministerio de Defensa desde el antiguo satélite hacia el SpainSat NG-I, procedimiento que ha sido operado desde el Centro de Control de Satélites de la empresa Hisdesat, ubicado en Hoyo de Manzanares (Madrid).

Desde Defensa han detallado que ese mismo día se completaron las migraciones de los enlaces con el destacamento del Ejército del Aire y del Espacio en Djibuti, así como con la fragata Navarra de la Armada, que se encuentra desplegada en el Cuerno de África, en el marco de la operación Atalanta.

El programa SpainSat NG consiste en dos satélites gemelos que serán gestionados por Hisdesat a lo largo de toda su vida útil, que se prevé que sea de aproximadamente 15 años.

Ambos sistemas han sido construidos por un consorcio de empresas conformado por las divisiones españolas y francesas de Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space y cuenta con una inversión cercana a los 1.400 millones de euros. Más del 40% de los sistemas fue desarrollado por empresas españolas.

El proyecto incorpora un sólido componente de I+D+i, que permitirá a la industria nacional liderar proyectos europeos y abrir oportunidades en ámbitos como la seguridad y defensa, el control de riesgos, la gestión medioambiental y la administración de recursos.

Vídeo | El satélite español "protegido contra explosiones nucleares"

“La carrera espacial para España significa, ante todo, un avance en paz, seguridad, prosperidad y bienestar, ya que los servicios que nos proporcionan los sistemas satelitales refuerzan la autonomía estratégica y son indispensables para nuestra vida cotidiana, convirtiendo así al sector espacial en un activo socioeconómico de primer nivel”, ha señalado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

El satélite que ha entrado en servicio fue lanzado el pasado enero, a bordo de un cohete de Elon Musk, desde Estados Unidos, mientras que el segundo aparato hará lo propio a finales del próximo octubre.

Ambos proporcionarán comunicaciones seguras a España, a los miembros de la OTAN y a otros países aliados en 2/3 del planeta, abarcando desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Oriente Medio, África, Europa y Singapur.