Vídeo | Drones kamikazes o médicos, así entrena la Legión Española el futuro de la guerra

"Estación cuatro preparadas" se oye por la radio de un legionario, "¡UGV alimentado y listo!", grita uno de los operadores de uno de los drones con estación de armas. Al grito de: "Fuego de cobertura. ¡Ya!", el operador del vehículo no tripulado comienza a abrir fuego mientras se mueve por el campo de batalla.



El escenario de la guerra actual cambia rápidamente a pasos agigantados y la superioridad aérea y la inteligencia muchas veces ya no pasa por aviones espía o AWACS de miles de millones sino por drones FPV tripulados remotamente por un coste unitario de escasos cientos de euros.

Un soldado mantiene el Dron Vector tras el aterrizaje del VTOL de vigilancia Rodrigo Mínguez

La invasión de Rusia a Ucrania está mostrando "el campo de batalla transparente" un nuevo paradigma donde todas las operaciones en la línea del frente se pueden ver, donde la munición merodeadora o los UAV kamikazes son el día a día.



La legión española está a la cabeza de esta modernización: "Queremos que la sociedad entienda que estamos adaptando nuestros procedimientos a los nuevos escenarios de conflicto, a todo lo que estamos viendo ahora mismo en la televisión de lo que ocurre en el mundo" apunta el Teniente coronel Olivares.

Soldados evacuan a un herido en el dron Alano Rodrigo Mínguez Viator (Almería)

Más allá de lo que vemos en redes sociales divulgadas por ejércitos de unos u otros bandos hay mucho más en esos vehículos no tripulados que serán claves en un futuro paradigma bélico. La evacuación de un herido ya no ha de hacerse a bordo de un helicóptero o con la infiltración de blindados entre las líneas enemigas, pues hay vehículos robotizados especializados en el transporte de heridos.



Aunque la infantería no abandonara el campo de batalla en el corto plazo si será fuertemente apoyada por la tecnología y la robotización en aquellas operaciones de mayor riesgo o dificultad reduciendo bajas, problemas y aumentando capacidades de aquellos que adopten los cambios y sepan adaptarse al combate actual.