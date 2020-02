El Senado italiano retira la inmunidad a Salvini, que será juzgado por su gestión migratoria

El Senado italiano ha dado luz verde este miércoles a que el antiguo ministro de Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, sea juzgado por impedir el desembarco de migrantes rescatados por un barco de los guardacostas italianos.

Salvini es acusado de secuestro por impedir durante días el pasado verano, cuando aún era titular de Interior, el desembarco de los 131 migrantes rescatados por la patrullera Gregoretti. Para que pudiera ser llevado a juicio por estos hechos, era necesario que le fuera retirada su inmunidad parlamentaria.

"Lo volveré a hacer"

"Lo sabía. Estoy totalmente tranquilo y orgulloso de lo que hice y lo volveré a hacer en cuanto regrese al Gobierno", ha asegurado Salvini tras conocer la decisión, según informa la cadena Sky.

El resultado de la votación no se conocerá hasta última hora de la tarde, si bien se da por hecho que han votado a favor de procesar al antiguo ministro tanto el Movimiento 5 Estrellas (M5S), su antiguo aliado de gobierno, como el Partido Democrático (PD), su socio actual.

Asimismo, según la citada cadena, habrían votado a favor tanto Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi -en su día aliado de Salvini- como Fratelli d'Italia. Por su parte, los senadores de la Liga no han participado en la votación, según AdnKronos.

Durante su intervención previa ante la Cámara Alta, Salvini ha defendido en todo momento su decisión. "Si hubiera tenido que pensar por conveniencia personal, no habría tomado la decisión que tomé", ha asegurado.

"Mis dos hijos tienen derecho de saber que su papá estaba a menudo lejos de casa no porque era un secuestrador, sino porque defender las fronteras y la seguridad de su país era uno de sus deberes", ha esgrimido Salvini, que mientras fue titular de Interior hizo de la lucha contra la inmigración su prioridad número uno.

"Si hubiera robado, corrompido a alguien, trapicheado, violado, tendría miedo, no tengo miedo, he sido ministro en el interés del mi país", ha insistido el líder de la Liga, según AdnKronos.

Además, ha dejado claro que al juicio no acudirá a defenderse, sino "a reivindicar con fuerza mi forma de actuar, en concertación con los colegas de gobiernos", que en aquel entonces era el M5S. "Considero que he defendido mi patria, no pido un premio, así que si debe haber un proceso, que lo haya", ha remachado.

"Evitar los desembarcos"

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el caso terminará siendo archivado. "Aquellos que hoy votarán pensando ganar, serán derrotados por la verdad y la realidad histórica", ha advertido el líder de la Liga.

Salvini también ha aprovechado para lanzar mensajes al nuevo gobierno de coalición que sigue encabezando Giuseppe Conte. "A los adversarios en democracia se les combate en las urnas no en la sala de un tribunal", ha subrayado.

"Reivindico con orgullo haber mantenido una promesa electoral", la de "hacer todo lo posible para evitar los desembarcos de los inmigrantes clandestinos, "y lo hicimos junto a los amigos del M5S durante más de un año", ha afirmado.