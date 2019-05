Juncker confiesa su mayor error: "Tendría que haber desmontado las mentiras del brexit"

A menos de seis meses de que el 31 de octubre concluya su mandato, el presidente de la Comisión, el conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker, empieza a hacer balance de sus cinco años en el cargo, de sus principales éxitos y fracasos, de los triunfos y de los errores. El más grave, del que más se arrepiente, fue hacerle caso al ex primer ministro británico David Cameron y no intervenir en la campaña del referéndum sobre el brexit, que se celebró el 23 de junio de 2016.

"El entonces primer ministro me pidió que no interviniera, que no interfiriera en la campaña del referéndum. Fue un error no intervenir y no interferir. Porque habríamos sido los únicos que hubiéramos destruido las mentiras que se circularon. Me equivoqué al permanecer en silencio en un momento importante", ha confesado Juncker en una inusual rueda de prensa para reivindicar su gestión.

En aquel momento, la Comisión justificó su decisión de no hacer campaña en el referéndum de Reino Unido alegando que se trataba de un asunto que correspondía exclusivamente al Gobierno y a los ciudadanos británicos. Por eso, el Ejecutivo comunitario nunca intervino activamente para contrarrestar las mentiras sobre la UE que difundían los partidarios del brexit. Juncker nunca desveló las presiones de Cameron.

El segundo error que ha admitido Juncker en su rueda de prensa es su falta de reflejos para responder al escándalo Luxleaks, que estalló en noviembre de 2014, días después de su llegada al cargo. Un consorcio de periodistas desveló que más de 300 multinacionales habían alcanzado acuerdos secretos con Luxemburgo para minimizar el pago de impuestos mientras Juncker era primer ministro. Él siempre ha dicho que no intervino directamente.

"Cuando apareció el caso Luxleaks tardé una semana en en responder. Tendría que haber respondido inmediatamente. Eso fue un gran error, que me tomé demasiado tiempo para responder a eso", ha asegurado el presidente de la Comisión saliente.

¿Cuál considera Juncker el principal éxito de sus cinco años de mandato? "Uno de los principales resultados de esta Comisión ha sido mantener a Grecia dentro del euro pese a todas las críticas que sufrimos y todas las invitaciones de otros para que les echáramos. Estoy orgulloso de eso", ha respondido el político luxemburgués.

Juncker pide a los europeos que se piensen bien el sentido de su voto en las elecciones a la Eurocámara del 26 de mayo. "Si todo el mundo vota a extremismos, ¿cómo será el paisaje el día después", ha dicho. "Debemos combatir a los populistas y a los extremistas, pero no con eslóganes ni con ataques personales, sino con acciones", ha defendido.