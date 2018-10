Un eurodiputado italiano pisotea los apuntes de Moscovici con su zapato 'Made in Italy'

A La Liga de Matteo Salvini, viceprimer ministro y responsable de Interior del Gobierno populista italiano, no le ha gustado nada la decisión sin precedentes de la Comisión de tumbar los Presupuestos de su país por saltarse las reglas de la UE. Y su método de protesta ha sido montar un espectáculo al final de la rueda de prensa que han dado en Estrasburgo los comisarios Pierre Moscovici y Valdis Dombrovskis para explicar por qué amonestan a Roma.

El eurodiputado de La Liga Angelo Ciocca se ha acercado entonces por detrás a la mesa en la que los dos dirigentes comunitarios aún estaban despidiéndose, le ha arrebatado los apuntes a Moscovici, se ha sacado un zapato y con él en la mano ha chafado los papeles. El comisario francés no acaba de entender la maniobra y pugna con el eurodiputado para recuperar los documentos.

El propio Ciocca se ha apresurado a colgar el vídeo de la performance en su cuenta de Twitter con su correspondiente explicación, insultos incluidos para los comisarios. "En Estrasburgo he pisado (con una suela Made in Italy!!!) la montaña de mentiras que Moscovici escribió contra nuestro país!!! Italia merece respeto y estos euroimbéciles tienen que entenderlo, ya no agachamos la cabeza!!! Lo hice bien???", pregunta a sus más de 2.000 seguidores.

Je croyais qu’il s’agissait d’un agent du Parlement, qui récupérait mes notes. Non, c’était un député! Ceux qui écrasent des textes et des décisions à coup de chaussure👞 ne respectent ni les règles, ni les institutions, ni la démocratie. Ils ne respectent même pas leur fonction — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 23 de octubre de 2018

Moscovici pensó que se trataba de un trabajador de la Eurocámara que estaba recuperando sus notas. Sólo después, cuando varios corresponsales se han hecho eco del tuit de Ciocca, se ha dado cuenta de que se trataba de un eurodiputado. "Los que aplastan los textos y las decisiones a golpe de zapatazo no respetan ni las reglas, ni las instituciones, ni la democracia. Ni siquiera respetan su decisión", ha escrito el comisario de Asuntos Económicos también en Twitter.

La Comisión ha dado tres semanas de plazo al Gobierno populista italiano para que presente un nuevo plan presupuestario que se ajuste a las reglas de la UE y los compromisos asumidos. Moscovici ha dicho en la rueda de prensa que buscará un "diálogo constructivo" con Roma. Si el show de Ciocca sirve de precedente, todo apunta a que las negociaciones entre Bruselas y la coalición entre La Liga y el Movimiento 5 Estrellas serán más bien tormentosas.