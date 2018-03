Marine Le Pen, acusada de publicar imágenes violentas del EI en twitter

La líder del Frente Nacional Marine Le Pen ha sido acusado por un juez de Nanterre de difundir, en diciembre de 2015, fotos violentas del Estado Islámico en Twitter, según el fiscal.

Le Pen ha sido acusada concretamente de la "publicación de imágenes violentas", un delito punible con 3 años de prisión y hasta 75.000 euros de multa.

Concretamente, subió a la red la foto del cuerpo decapitado del periodista estadounidense James Foley, junto con otras dos imágenes más.

'No sabía que se trataba de una foto de James Foley. Todos pueden acceder a ella a través de Google. Esta mañana me enteré de que su familia me pidió que la retirara y la retiré de inmediato", se justificó entonces Le Pen.

La líder del Frente Nacional insistió en que lo había tuiteado para protestar por el 'paralelismo ruin' establecido por un periodista entre su partido y el grupo yihadista.