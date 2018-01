Al menos 11 heridos en el ataque a la sede de Save the Children en Afganistán

Zona donde se ubica la sede de Save the Children en Jalalabad. Reuters

Un grupo de suicidas ha lanzado un ataque contra la sede de la organización no gubernamental Save the Children en Jalalabad, capital de la provincia oriental afgana de Nangarhar, que ha causado al menos once heridos, informó una fuente del gobierno local.

"Once heridos hasta ahora han sido llevados al hospital desde el lugar en que se ha producido el ataque", indicó Attaullah Khogyanai, portavoz del gobernador provincial.

El ataque comenzó a las 9.10 hora local (4.40 GMT) cuando un suicida hizo explotar los explosivos que portaba a la entrada del edificio dando paso a un número aún no confirmado de asaltantes que empezaron a disparar.

Todavía ningún grupo se ha hecho responsables del ataque.

En la zona hay varias oficinas gubernamentales y sedes de ONG, lo que hacía parecer, en un principio, que Save the Children no fuera el principal objetivo.

La provincia de Nangarhar, en la frontera con Pakistán, se ha convertido en un bastión para el Estado Islámico, ya uno de los grupos militantes más peligrosos de Afganistán desde que apareció a principios de 2015.