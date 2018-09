Trump, enfurecido tras ser criticado de forma anónima por un alto cargo en 'The New York Times'

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó este miércoles de "cobarde" el artículo de opinión en el que un alto funcionario de su Gobierno le critica duramente de forma anónima en el diario The New York Times, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, exigió al autor del texto que "dimita".

"Así que el fracasado New York Times tiene una tribuna anónima, ¿Pueden creerlo? Anónima. Lo que quiere decir cobarde. Una tribuna cobarde", dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con decenas de alguaciles de todo el país.

El presidente leyó en un folio de papel algunos de los "logros" que ha conseguido durante sus casi dos años en el poder, y argumentó que eso hace palidecer lo que tenga que decir "alguien anónimo dentro del Gobierno, que probablemente está fracasando y probablemente está aquí por las razones equivocadas".

"Y el New York Times está fracasando", subrayó Trump, quien pronosticó que cuando él "ya no sea presidente" ese diario y la cadena CNN "se quedarán sin negocio" por no tener qué contar.

"Mis números en las encuestas están subiendo y nadie se va a acercar siquiera a derrotarme en 2020", sentenció el presidente.

En un comunicado poco después, la portavoz de la Casa Blanca recordó que "casi 62 millones de personas votaron" por Trump en las elecciones de 2016, y que "nadie votó por una fuente cobarde y anónima del fracasado The New York Times".

"El individuo que ha escrito este artículo ha elegido engañar, en lugar de apoyar, al debidamente elegido presidente de Estados Unidos. No está poniendo al país primero, sino poniéndose a sí mismo y a su ego por delante de la voluntad del pueblo estadounidense", señaló Sanders.

"Este cobarde debería hacer lo correcto y dimitir", añadió la portavoz, quien también opinó que la tribuna es "otro ejemplo del esfuerzo concertado de los medios de comunicación progresistas para desacreditar al presidente".

En el artículo de opinión, un alto cargo del Gobierno estadounidense, cuya identidad sólo conoce el equipo editorial del NYT, asegura que un amplio grupo de funcionarios que trabajan para Trump se esfuerzan por contener y "frustrar" algunos de los impulsos del mandatario que consideran más dañinos.

"Muchas de las personas designadas por Trump hemos jurado hacer lo que podamos por preservar nuestras instituciones democráticas a la vez que frustramos los impulsos más equivocados de Trump hasta que deje su cargo", señaló el funcionario, quien destacó la "falta de moralidad" del presidente.