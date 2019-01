Tres abogados solicitan la protección de Guaidó a la Comisión de Derechos Humanos: "Está en riesgo"

Ignacio Álvarez, el abogado venezolano que representa a Juan Guaidó, junto a dos colegas, Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, y la letrada María Daniela Rivero, ha presentado este miércoles "una solicitud de medidas cautelares para la protección de la vida del presidente encargado", según ha explicado Álvarez a este periódico, "ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos".

La petición, que consta de 21 páginas, ha sido entregada después de que el líder de los opositores se autoproclamara presidente de Venezuela. "Corre serio riesgo. Intentamos proteger su vida, su libertad, su integridad personal y la de su esposa e hija".

[Lea la solicitud de medidas cautelares entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]

Ahora, la institución, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene sede en San José de Costa Rica, deberá decidir sobre si protege o no al "presidente encargado".

"La solicitud fue presentada a título personal, algo que permite el reglamento de la Comisión", ha señalado el abogado, que pertenece al despacho de Washington Alvárez Martínez, especializado en Derechos Humanos. "No estamos actuando como apoderados del presidente Guaidó, sino que utilizamos esa facultad. Cualquier persona puede solicitar una medida cautelar".

Antecedentes favorables para Guaidó

¿Por qué lo han hecho? "Bueno, estamos convencidos de que los derechos del presidente Guaidó pueden ser vulnerados por el gobierno de facto de Nicolás Maduro".

De aprobarse las medidas cautelares para proteger a Juan Guaidó, conllevaría "un reconocimiento internacional de Guaidó como presidente encargado de Venezuela, no sólo como responsable de la Asamblea Nacional Constituyente". Y, en caso de que Maduro decida respetar las medidas, "se abstendría de atentar contra su libertad".

Hasta entonces, la Comisión tiene que "analizar los requisitos y tomar una decisión sobre si los cumple para otorgar las medidas cautelares". Los tres abogados han basado la solicitud "en varios ejemplos de menor envergadura que sí ha otorgado".

Ignacio Álvarez cree que "tomando en cuenta los antecedentes y la situación de Venezuela, la Comisión otorgará las medidas cautelares de protección".

Venezuela vive una "situación crítica"

Para él, que tiene la doble nacionalidad venezolana y estadounidense, Venezuela se encuentra ahora "en una situación muy crítica". Señala que Maduro "se quiere atornillar a toda costa en el poder violando derechos humanos, reprimiendo, encarcelando, atemorizando".

Al otro lado se encuentra Guaidó, que ha "asumido las facultades constitucionales como encargado de la presidencia y llama a la paz con el objetivo de convocar pronto elecciones y asumir mientras esa responsabilidad de forma interina".

Según la opinión del abogado, "el gobierno de facto", como considera el Ejecutivo de Maduro, vive un momento crucial: "deberá decidir si abandona el poder pacíficamente o decide optar por un baño de sangre, aunque vaya a salir de todas formas".

¿Hay riesgo de una guerra civil? "Maduro ha armado a colectivos civiles, los ha instruido para disparar a matar y hacer lo que haya que hacer con tal de no entregar el poder. Por otro lado, las fuerzas del Estado también tienen esas instrucciones. Guaidó ha exhortado a los militares para que no disparen a los venezolanos. El riesgo es muy alto. No lo llamaría guerra civil; si ocurre algo será una matanza indiscriminada por parte de Maduro. Eso no se puede descartar, lamentablemente".