Estados Unidos busca minas, fosfatos y gas en Argelia y apoyo espacial en Marruecos

Estas alianzas reflejan el interés estadounidense en la economía, seguridad y estabilidad del Magreb, con especial atención a recursos estratégicos y tecnológicos.

Estados Unidos abrirá un consulado en Dajla, Sáhara Occidental, y mostró interés en el puerto Dajla Atlantic, clave para el comercio entre África, Europa y América.

La visita de altos cargos estadounidenses a Marruecos reforzó la cooperación tecnológica y espacial, culminando con la adhesión de Marruecos a los Acuerdos Artemis de la NASA.

Estados Unidos cerró acuerdos con Argelia para la explotación de hidrocarburos, minerales raros y el desarrollo agrícola, incluyendo una inversión de 635 millones de dólares en un proyecto ganadero.

La visita del número dos del presidente Donald Trump, el subsecretario de Estado Christopher Landau, y del general Dagvin R.M. Anderson, comandante del Africom, a Argelia y Marruecos a finales de abril no sólo sirvió para cerrar acuerdos militares y otros relacionados con el conflicto del Sáhara Occidental.

En dicha reunión también se firmaron negocios respecto a los recursos naturales de los países magrebíes.

Con los pactos, Estados Unidos ratifica su interés en la economía del Magreb y la suma a su ya preocupación por la seguridad y el Sahel, así como la resolución del conflicto del Sáhara Occidental.

Así, Christopher Landau abordó en Argel “acuerdos comerciales de alto impacto con empresas estadounidenses” y Marruecos, por su parte, trató “el fortalecimiento de la coordinación tecnológica y espacial”.

“Este viaje subraya el compromiso de Estados Unidos con el apoyo a la estabilidad regional y el desarrollo de alianzas económicas y estratégicas en el norte de África”, informó en un comunicado el Departamento de Estado de EEUU.

De esta manera, tanto en Argel como en Rabat, la administración Trump se reunió con los primeros ministros y con diferentes miembros del Gobierno para tratar el desarrollo de las alianzas comerciales, así como la exploración de oportunidades de inversión en los sectores energético y minero en el caso de Argelia, y tecnológico y espacial en el de Marruecos.

En Argel, Landau manifestó la intención de las empresas estadounidenses de establecer alianzas “a largo plazo” en hidrocarburos con el país norteafricano, principal productor de gas en África y actor clave en la producción petrolera.

Alianzas “a largo plazo”

Durante la reunión con el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, acordaron ampliar la cooperación entre la petrolera Sonatrach y las estadounidenses ExxonMobil y Chevron.

Asimismo, Arkab instó a las empresas estadounidenses a “aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece Argelia en exploración, desarrollo de yacimientos, industrias de transformación, digitalización, soluciones tecnológicas modernas y proyectos de reducción de carbono”, según publicó la prensa nacional.

Esto ocurre en un momento en el que la estrategia de desarrollo del sector de los hidrocarburos en Argelia está dedicada a intensificar la exploración, aumentar las capacidades de producción, valorizar los recursos, desarrollar la petroquímica y fortalecer el contenido local.

Además, Estados Unidos está interesado en explotar el gas de esquisto y los minerales raros argelinos. Por ello, Landau también se reunió con el ministro de Minas, Mourad Hanifi.

En dicho encuentro abordó posibles vías de inversión y cooperación bilateral, centradas en la explotación y el procesamiento de recursos minerales “estratégicos y críticos”, como los utilizados en industrias de tecnología avanzada y energías renovables.

La propuesta se basaba en intensificar el intercambio de experiencias y la valorización de prácticas avanzadas a través del establecimiento de asociaciones entre el grupo Sonarem y empresas y organismos especializados en la exploración y valorización minera. Particularmente, ponían el foco en lo relativo a minerales estratégicos y materias primas para usos industriales avanzados.

Otra de las reuniones en Argel fue con el ministro de Comercio Exterior y Promoción de Exportaciones, Kamel Rezig. En la misma se destacó la importancia de intensificar los encuentros entre los empresarios, lo que podría contribuir a aumentar el volumen de los intercambios comerciales y a desarrollar la cooperación en varios sectores de interés común.

El equipo de Trump también mostró interés en la agricultura. Precisamente, en abril comenzó la segunda fase del proyecto agrícola de Baldana en Argelia, uno de los más grandes del mundo.

El proyecto representa una inversión de 635 millones de dólares de un total de 3.500 millones, e incluye la importación masiva de 30.000 vacas desde Estados Unidos mediante transporte aéreo, cuyo despliegue comenzará en noviembre.

El ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Yacine El-Mahdi Oualid, examinó con Landau “las oportunidades de desarrollo de la cooperación bilateral en el sector agrícola”, según indicó en un comunicado el Ministerio.

Asimismo, abordaron “el papel de las empresas estadounidenses presentes en el mercado argelino en el acompañamiento de los agricultores, en particular mediante el suministro de insumos y técnicas modernas”, según el Departamento.

El interés manifestado por la parte estadounidense “refleja el atractivo del sector agrícola en Argelia, que abre hoy la vía a asociaciones de calidad basadas en la transferencia de conocimientos, la creación de valor y el refuerzo de la seguridad alimentaria”, explica la misma fuente ministerial.

Rabat, socio espacial

En el caso de Marruecos, se centraron en “el desarrollo de la coordinación en los sectores tecnológicos y espacial”, según informa el comunicado.

Además, durante la visita el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, firmaron la adhesión de Marruecos a los Acuerdos Artemis.

Este pacto convierte a Marruecos en el 64.º socio mundial y el quinto africano del programa espacial de la NASA. La firma abre la puerta a misiones conjuntas, acceso a datos científicos, modernización del sector industrial, formación de ingenieros y el desarrollo de la economía de datos.

El viaje de Landau a Rabat sirvió también para explorar Dajla, ciudad del Sáhara Occidental donde Estados Unidos abrirá un consulado. Así tras la visita de Landau, el embajador de Estados Unidos en Marruecos, Duke Buchan III, aseguró que “el potencial económico del Sáhara es ilimitado”.

En dicha ciudad visitó la construcción del puerto Dajla Atlantic, donde “surgen enormes oportunidades de comercio e inversión para esta región, y Estados Unidos está deseoso de participar en ellas”, afirmó.

Se espera que este puerto, cuya puesta en marcha está prevista para 2028, facilite el comercio entre África, Europa y América, además de atraer inversión extranjera.