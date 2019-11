Estado islámico reivindica el atentado del Puente de Londres: "Fue uno de nuestros combatientes"

El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (ISIS) ha reivindicado el último atentado en Londres. En un comunicado a la agencia de noticias Amaq -que suelen utilizar los terroristas-, el ISIS anunciado que el ataque del Puente de Londres de este viernes fue llevado a cabo por uno de sus "combatientes". El grupo no proporcionó ninguna evidencia.

La organzación también conocida como Daesh agrega que el ataque se realizó en respuesta a sus llamadas contra los países objetivo que han sido parte de una coalición que lucha contra el grupo yihadista.

La policía británica abatió a tiros el viernes a un hombre que llevaba un falso chaleco bomba que antes había apuñalado hasta la muerte a dos personas en Londres y herido a tres más. Después fue golpeado por los transeúntes, en lo que las autoridades llamaron un ataque terrorista.

Antecedentes yihadistas

El terrorista había salido de la cárcel hacía un año, tras cumplir la mitad de una condena de 16 años por planear atentados yihadistas en la capital británica. Usmar Khan, de 28 años, identificado por la policía como el autor del ataque de este viernes, había pertenecido a una célula inspirada en Al Qaeda que fue desarticulada antes de que perpetrara un gran atentado en las semanas previas a las Navidades de 2010.



Entre la lista de objetivos del grupo que halló entonces la policía estaba el edificio de la Bolsa de Valores, el Big Ben, la abadía de Westminster, la embajada estadounidense en Londres y la casa de Boris Johnson, entonces alcalde de la capital británica.

La zona de London Bridge ha sido acordonada por completo por la Policía

Programa de rehabilitación

Khan, que llevaba un dispositivo electrónico de seguimiento desde que el pasado diciembre salió en libertad, participaba en una conferencia organizada por la Universidad de Cambridge sobre rehabilitación de presos cuando decidió llevar a cabo su ataque.

Una de las dos personas a las que asesinó fue Jack Merritt, de 25 años, coordinador de un programa de reinserción ligado al Instituto de Criminología de esa universidad, según han revelado medios británicos.

La identidad de la otra víctima mortal, una mujer, todavía se desconoce, mientras que las autoridades sanitarias mantienen que el más grave de los tres heridos está en una condición "crítica, aunque estable".

El terrorista, que llevaba un falso cinturón de explosivos, comenzó a apuñalar a diversas personas en el interior del Fishmongers' Hall, sede histórica del gremio de pescaderos del Reino Unido, donde se celebraba el evento de la Universidad de Cambridge.

Según la reconstrucción de los hechos que han llevado a cabo la policía y medios, algunas de las personas que participaban en el acto obligaron a Khan a salir a la calle y le acabaron reduciendo sobre la acera del puente de Londres. Momentos después, agentes de policía dispararon y mataron al terrorista.

Los héroes del Puente de Londres

Las portadas de los periódicos británicos han dedicado amplios espacios a los "héroes" que arriesgaron su vida para aplacar al terrorista y el primer ministro ha alabado su valentía: "Representan lo mejor de nuestro país", ha declarado.

La actuación de esos ciudadanos ha revivido la memoria del español Ignacio Echeverría, que murió en un atentado en el mismo punto de la capital británica, en junio de 2017, cuando trataba de proteger a otras personas.

Algunos de los hombres que redujeron el viernes al agresor eran reos de permiso y exconvictos que participaban en el mismo programa de reinserción.

Al menos 5 heridos en un "incidente grave" en un puente del centro de Londres

Vídeos difundidos en las redes sociales muestran cómo uno de ellos utilizó el gas de un extintor para tratar de desorientarle, mientras que otro se sirvió de un largo colmillo de ballena que estaba expuesto en una pared del Fishmongers' Hall para enfrentarse a él.

Éste último ha sido identificado por los medios como Lukasz, un cocinero polaco afincado en la capital británica.

Una de las imágenes más reproducidas del atentado es la de un hombre que se hizo con el cuchillo del terrorista y se alejó con el arma en la mano. Un portavoz de la Policía del Transporte Británica indicó que se trata de uno de sus agentes, que pasaba por el puente en ese momento, vestido de civil, y "corrió valientemente hacia el peligro".

Polémica por un criminal

Otra de las personas que contribuyó a neutralizar a Khan es James Ford, condenado por matar en 2003 a la joven de 21 años Amanda Champion, cuyo cuerpo fue encontrado en un vertedero.

Ford se encontraba el viernes de permiso penitenciario y participaba en el mismo programa que el terrorista abatido. La tía de la joven asesinada, Angela Cox, afirmó en una entrevista con la BBC que el hombre no es ningún "héroe".



"Sí, ha hecho algo que está bien, pero eso no compensa sus actos. No es un héroe y nunca lo será", sostuvo.