Boticaria García acaba con los tabúes sobre el suelo pélvico: "El deseo no es sólo una fantasía, necesita del cuerpo"

La creadora de contenido y divulgadora, firme defensora del entrenamiento para mejorar la salud en todas sus vertientes. Magas

Hablar de suelo pélvico suele llevar la conversación directamente a las pérdidas de orina. No obstante, en el contenido que Boticaria García desvela esta semana en Magas, la farmacéutica y nutricionista propone cambiar el enfoque y mirar hacia otro lugar: el apetito sexual.

Porque, según explica, estas réplicas tampoco ocurren únicamente en la cabeza. "El deseo no es sólo una fantasía que flota en tu cerebro, también necesita un cuerpo que responda", apunta.

Y en este punto es donde entra en juego el suelo pélvico, una musculatura cuyo entrenamiento puede tener, en su planteamiento, una relación con la sensibilidad y la respuesta sexual.

En esa conexión intervienen las terminaciones nerviosas, que, con una de sus habituales imágenes —siempre aderezadas con un toque de humor más que necesario cuando se tratan temas que aún pueden resultar tabú—, describe como aquellas que "a veces parecen estar en modo avión".

Para volver a conectarlas, explica, también necesitan de la ayuda de un trío básico: "Movimiento, atención y estímulo".

Una visita al fisioterapeuta, continuada de un seguimiento, es una gran ayuda para enfocar estos ejercicios desde un diagnóstico previo. Drazen Zigic iStock

La propuesta no exige, en principio, grandes dosis de tiempo. Cinco minutos diarios de activación consciente pueden suponer un fantástico comienzo para poner la maquinaria en marcha y pulir cada engranaje.

Entre las posibilidades menciona los ejercicios de Kegel —muy conocidos, gracias en parte a su mención en los productos de cultura pop— y otras herramientas que pueden recomendar los especialistas en suelo pélvico.

Pero el mensaje principal no está tanto en la cantidad de tiempo como en la forma de entender ese entrenamiento.

Boticaria García invita a "cambiar el chip" y a dejar de pensar que una mujer se enfoque en estos sólo para evitar pérdidas de orina, un problema que conlleva muchas implicaciones personales y sociales. "Una mujer debe realizar estas prácticas no sólo con esta finalidad, sino para retomar el control", afirma.

En su discurso, ese control tiene también una dimensión relacionada con el placer: "Se trata de recuperar el mando en plaza y aprender a dirigir la energía justo hacia donde nace el escalofrío".

La idea es, por tanto, ampliar la conversación alrededor de esta cuestión y sacarla del territorio exclusivo de las fugas. Seguir esta serie de consejos y pautas supone mucho más. Es hacer un ejercicio consciente durante el que prestar atención al propio cuerpo y a ese deseo que sigue existiendo con el paso de los años.

Como broche final, una de sus rotundas conclusiones, imposible, por supuesto, de pasar por alto: "Entrena tu suelo pélvico y pasa de evitar fugas a provocar tormentas".