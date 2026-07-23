Boticaria García relaciona el descanso con la longevidad: "Necesitas dormir 7 horas para eliminar la basura metabólica"

La longevidad se asienta en diferentes bases. Sin duda, una de ellas es el sueño a pesar de que su relación, más allá de lo obvio, resulte complicado de hilar. Esta misma temática se exploró, por ejemplo, en la primera edición del Longevity Experience Forum organizado por Magas y EL ESPAÑOL el pasado mes de junio.

Esta semana, Boticaria García afronta la tarea de hacer llegar ese mensaje a la población y, como de costumbre, se apoya en su humor y en referencias muy accesibles.

"Cada día tu cerebro acumula basura metabólica y cada noche, mientras duermes, pasa el camión", dice la divulgadora en su última grabación para esta revista. Esta metáfora atiende a un mecanismo que la farmacéutica y nutricionista cataloga de fascinante: el sistema glinfático. Y no, no es un error que la palabra comience con G.

Para disipar las posibles dudas al respecto, la experta lanza una pregunta al aire: "¿Alguna vez has visto cómo los coches se apartan en la calle para que pase una ambulancia? De pronto aparece un pasillo donde antes no había hueco".

Con esta comparación tan cercana, Marian García indica que en el órgano craneal sucede algo parecido cuando llegan las horas de sueño.

Boticaria García durante la grabación del vídeo para Magas. Raquel Sáez

En esa situación "las células se apartan ligeramente como esos vehículos y dejan espacio para que pase el camión de la basura. Ese sistema arrastra los restos metabólicos, es decir, los residuos acumulados durante todo el día", explica, añadiendo además que sólo hay una condición para ponerlo en funcionamiento: el tiempo.

"Si dormimos poco, la limpieza se queda a medias. Y cuando esa suciedad se acumula durante años, se relaciona con inflamación, peor funcionamiento cerebral y más riesgo de deterioro cognitivo", cuenta la divulgadora de contenido.

Este detalle que parece tan sencillo supone un gran cambio en el camino hacia la longevidad que la farmacéutica y nutricionista explora cada semana de la mano de Magas: "Dormir es una señal de obligación".

Termina su discurso con una premisa clara: "Hay que tener al menos siete u ocho horas diarias de sueño para que el cerebro saque la basura".

Y es que pautas tan simples como esta se pueden tornar complejas con las rutinas impuestas en la actualidad. Hoy en día, cuando las jornadas de trabajo dejan poco espacio al ocio, garantizar ese descanso supone un gran cambio que tiene efectos casi inmediatos en el presente pero que, sobre todo, encontrará su eco en el futuro.