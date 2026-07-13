La hidratación funcional tiene sello extremeño: la nueva apuesta de las fundadoras de la kombucha líder en España

Los consumidores ya no buscan únicamente bebidas refrescantes: quieren opciones que, además de quitar la sed, aporten beneficios a la salud.

La llamada hidratación funcional gana terreno en España y responde a un perfil de consumidor más informado, que presta atención a los ingredientes y busca productos capaces de contribuir a su bienestar sin renunciar al sabor.

En este contexto, la empresa española Komvida ha decidido dar un paso más en su trayectoria con el lanzamiento de Hidra+, una kombucha ecológica enriquecida con electrolitos que pretende responder a las necesidades de ingesta de agua propias de los meses de verano.

La novedad supone la entrada de la compañía en una categoría en plena expansión y refleja una filosofía que les ha acompañado desde sus inicios: innovar a partir de las demandas reales del consumidor.

Detrás de este proyecto se encuentran Beatriz Magro y Nuria Morales, dos amigas de la infancia que en 2017 decidieron transformar una idea nacida tras un viaje a California en una empresa con impacto nacional.

La kombucha de Komvida está disponible en varios sabores. Cedida

Desde Fregenal de la Sierra, un municipio extremeño de menos de 5.000 habitantes, comenzaron a elaborar esta bebida fermentada en el desván de una vivienda familiar, convencidas de que tenía potencial en un mercado donde prácticamente era desconocida.

Nueve años después, aquella apuesta se ha convertido en la marca líder en España. Según datos de Nielsen, concentra el 58% de la cuota de mercado, lo que significa que prácticamente seis de cada diez botellas de kombucha que se comercializan en el país pertenecen a la empresa extremeña.

Sin embargo, alcanzar el liderazgo no ha supuesto un punto de llegada para sus fundadoras. Al contrario, la compañía ha mantenido una estrategia centrada en la innovación constante y en la adaptación a las nuevas demandas.

"Escuchamos lo que el consumidor necesita y seguimos trabajando en soluciones naturales que respondan a una salud cada vez más consciente", explica Nuria Morales, cofundadora y directora de operaciones de Komvida.

Esa escucha activa ha sido precisamente el punto de partida para el desarrollo de Hidra+, un producto pensado para quienes buscan una hidratación más completa durante los meses de calor.

La nueva bebida combina kombucha ecológica de lima y limón con minerales como magnesio, potasio y calcio, conocidos por su papel en la reposición de electrolitos.

Además, mantiene algunas de las características que definen a la marca: no contiene azúcares añadidos y se comercializa sin pasteurizar, conservando así las propiedades propias de la fermentación.

Komvida Hidra+ lima limón. Cedida

El lanzamiento llega en un momento especialmente favorable para este tipo de propuestas. Las altas temperaturas, la práctica deportiva al aire libre, las vacaciones, los festivales de música o las jornadas de playa incrementan la necesidad de mantener una correcta ingesta líquida.

En paralelo, crece el interés por bebidas que ofrezcan un valor añadido frente a los refrescos tradicionales o las bebidas azucaradas.

"Queríamos responder a una necesidad muy concreta del consumidor actual: refrescarse y cuidarse al mismo tiempo", señala Beatriz Magro, cofundadora y consejera delegada de la compañía.

Más allá de la incorporación de un nuevo producto a su catálogo, el recorrido del mismo representa también un ejemplo de emprendimiento desarrollado desde el medio rural.

En un contexto marcado por la despoblación y la concentración empresarial en las grandes ciudades, Komvida ha demostrado que es posible crear una industria competitiva desde un pequeño municipio de Extremadura y convertirla en un referente nacional.

Actualmente, la compañía genera cerca de un centenar de empleos directos en su entorno y ha hecho del talento femenino uno de sus principales pilares.

El 80% de su plantilla está formada por mujeres, muchas de ellas residentes en la zona, una realidad que refleja su compromiso con el desarrollo económico y social de su territorio.

Komvida de naranja. Cedida

Esta apuesta por el empleo local ha permitido que el crecimiento empresarial vaya acompañado de oportunidades laborales en una comarca donde tradicionalmente las posibilidades de trabajo han sido más limitadas.

De este modo, han logrado combinar innovación alimentaria con impacto social, manteniendo su producción en el lugar donde nació el proyecto.

La evolución de la empresa también refleja el cambio que vive el sector de la alimentación saludable. Cada vez son más los consumidores que leen el etiquetado, buscan ingredientes naturales y valoran productos capaces de integrarse en un estilo de vida orientado al bienestar.

En ese escenario, categorías como esta preparación fermentada continúan ampliando su presencia en los lineales de supermercados y establecimientos especializados.

Con Hidra+, Komvida pretende consolidar esa evolución ofreciendo una alternativa pensada para el consumo diario durante el verano, especialmente en situaciones donde la pérdida de minerales aumenta como consecuencia del calor o la actividad física.

El nuevo producto también puede adquirirse tanto en la tienda online de la empresa como en establecimientos físicos.

Lo que comenzó hace menos de una década en el desván de una casa de Fregenal de la Sierra es hoy una empresa líder que continúa apostando por la innovación desde el entorno rural.

La bebida perfecta para el verano. Cedida

La historia de Beatriz Magro y Nuria Morales demuestra que el talento, la capacidad de detectar nuevas necesidades y la voluntad de asumir riesgos pueden convertir una pequeña iniciativa local en un referente nacional dentro del sector de las bebidas saludables.