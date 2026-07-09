Boticaria García impulsa el estudio más grande de Europa sobre menopausia: "Tras los 40 estamos infraestudiadas"

Los resultados de la campaña saldrán a la luz en el Congreso Mundial de la Menopausia en Brasil, en el mes de octubre. Cedida

Seguir los pasos de Boticaria García no siempre es sencillo por la cantidad de proyectos que emprende. Sin embargo, su labor divulgativa en redes sociales hace más accesible todo ese mundo que la rodea y que siempre intenta trasladar a su comunidad.

Un universo que no sólo la sigue en las plataformas, sino también cada semana en Magas.

A la par que se encuentra inmersa en dar una serie de pautas sobre longevidad, ha lanzado, hace apenas un mes, su libro Mujeres de Hierro (Editorial Planeta, 2026). Y de la mano de la publicación, llega también una iniciativa mucho mayor que, con su discurso, defiende a capa y espada:

"A partir de los 40 estamos infraestudiadas. Si alguna vez has pensado que se deberían dedicar más recursos para investigar nuestra salud, ahora tienes la oportunidad de participar en el estudio Mujeres de Hierro, que el doctor Javier Butragueño y yo hemos lanzado junto con la Universidad Politécnica de Madrid", apunta en su último clip para este vertical.

Su propuesta, que pone a la mujer en el centro, especialmente cuando se llega a esa etapa conocida como midlife, es toda una declaración de intenciones que en sólo dos meses ya se ha convertido en la investigación más grande en este campo. "No de España, sino de Europa", exclama la creadora de contenido.

Además, lo mejor es que participar es supersencillo. De hecho, sólo hay que entrar en la web www.mujeresdehierro.es y bajar hasta el apartado dedicado al proyecto o, de forma directa, también se puede acceder desde aquí.

El ejercicio de fuerza, un 'must' para mejorar el estado de salud durante la perimenopausia y la menopausia. iStock

Por el momento, ya se han apuntado más de 66.000 personas en apenas dos meses. Aparte de ser una propuesta muy interesante para conocernos mejor, uno de sus puntos positivos es que la encuesta que hay que completar es sencilla. Sólo se necesitan 15 minutos.

¿Quién puede participar? Boticaria García lo explica: "Si eres mujer y tienes entre 40 y 70 años, adelante, tengas o no síntomas. Al terminar recibirás gratuitamente un informe personalizado con tu nota de la perimenopausia o de la menopausia y tu riesgo de fractura. Tu experiencia cuenta".

Ejemplo del informe que se genera tras participar en el estudio. Cedida

La farmacéutica y nutricionista resume que "el objetivo del estudio es entender mejor qué ocurre en esta etapa y, sobre todo, encontrar soluciones realmente eficaces para el presente y el futuro".

"No queremos que te quedes fuera de algo que va a ser histórico y te aviso porque el plazo cierra en sólo unos días", añade. ¿La razón? Que afortunadamente la muestra que se ha generado gracias a todas las participantes ya es muy grande.

"Queremos presentar los resultados preliminares en el Congreso Mundial de la Menopausia en octubre, que tiene lugar en Brasil. Y antes de ir hay mucho dato que analizar, pero tú aún estás a tiempo de formar parte", detalla Boticaria García, que además invita a compartir el cuestionario con todas las mujeres de tu entorno: desde tu hermana a tu prima, pasando por tu vecina o tu madre.

"Ya somos legión porque sí, estamos infraestudiadas, pero esta iniciativa de ciencia ciudadana puede ayudar a cambiar la historia. ¿Quieres ser una mujer de hierro?", concluye, motivando a su comunidad femenina a que sea parte de esta transformación tan necesaria.