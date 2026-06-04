Miren Tabernas, experta en IA: "Democratizar la longevidad pasa por integrar los datos en un sistema sanitario accesible"

El término de longevidad se aleja cada vez más de mitos, leyendas y la idea de la fuente de la juventud. Ahora, una de las labores principales consiste en que el público general tenga claro que el concepto no sólo implica vivir más, sino, y sobre todo, hacerlo mejor, con más calidad de vida.

Para alcanzar tal finalidad hay que tener en cuenta multitud de variables y como en todos los ámbitos, aquí también entran en juego tecnología e inteligencia artificial.

Miren Tabernas, oncóloga de formación y en la actualidad directora científica de Savana, tiene muy claras las pautas insalvables en esta innovadora transición en el campo de la salud.

Desde la empresa en la que trabaja se encargan de estructurar información clínica mediante la IA para obtener estudios poblacionales que ayuden a comprender mejor qué sucede en la sociedad y qué ecos tienen esos pasos en el individuo, también en el terreno de la longevidad.

Llegas desde la inteligencia artificial y la explotación de datos. ¿Cómo encaja la tecnología en esta nueva conversación sobre vivir más y mejor?

Hay mucha tendencia a hablar de cómo puede influir el sueño, la alimentación o el estrés sobre la longevidad a título individual, pero es muy importante entender a nivel poblacional qué es lo que está pasando. Esto sirve para que luego, desde la globalidad se pueda bajar al individuo, a lo que cada uno necesitamos.

A día de hoy existen muchos estudios que, por ejemplo, se centran en el sueño, el ejercicio, pero normalmente incluyen a pocas personas. Los datos, la calidad de lo que se recoge, puede ser muy justa, ya que no tiene por qué emplearse un dispositivo, sino que se puede hacer un cuestionario y eso puede ser subjetivo.

Por otra parte, no siguen a las personas a lo largo del tiempo, con lo cual se analiza sólo una pequeña etapa y una única variable que no se relaciona con las demás.

A día de hoy tenemos muchísimos datos y hay tecnología que puede analizar todo esto de forma conjunta, para tener una radiografía de la población mucho más ampliada.

Los estudios ya no son de 100 o 500 pacientes, sino de miles. Y se observan en todos sus momentos y que haya representatividad. Las conclusiones que se saquen luego se bajan a la individualidad.

Aquí es donde la inteligencia artificial puede tener un papel muy importante. En primer lugar, porque ayuda a estructurar el dato. Por ejemplo, los hospitales son centros donde hay mucha información recogida en historias clínicas, pero no se analiza.

En cambio, con la IA, puedes hacerlo e implementar un seguimiento del paciente a lo largo del tiempo para tomar decisiones personalizadas con conocimiento. En segundo lugar, hay que atender a toda esa parte de modelos predictivos, es decir, el diagnóstico precoz. Anticiparnos es fundamental.

Miren Tabernas es oncóloga, pero ahora se dedica a la IA y el análisis de datos en el ámbito médico. Sara Fernández

¿Qué tipo de información puede ayudarnos hoy a predecir enfermedades antes incluso de que aparezcan los síntomas?

Hay muchísimos datos y estudios con algoritmos que han sido aprobados por la FDA —Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU— o la EMA —Agencia Europea de Medicamentos— que demuestran cómo a través de imágenes, de mamografías, puedes detectar un cáncer de mama cinco años antes de que se produzca.

Esto está cambiando el espectro de cómo anticiparnos a hacer ya no sólo una prevención, que es muy importante, también diagnósticos precoces de enfermedades que en el caso de no cogerlas a tiempo tendrían un impacto y acortaría mucho la vida de las personas.

¿Crees que estamos entrando en una era en la que la medicina será más predictiva que reactiva? Es una inversión de tiempo pero en parte también baja el coste...

Es un ahorro en todos los sentidos. Se trata de una mejora en lo económico para la sociedad y en la calidad de vida para las personas.

Creo que vamos a una medicina, ojalá, de prevención. Y también de diagnóstico precoz, porque cuanto antes diagnosticas, en la mayoría de los casos el tratamiento es más eficaz o efectivo y puedes tener mayor control.

Imagínate esta situación: para predecir si un paciente va a tener o no un infarto, lo importante no es sólo eso, sino también saber cómo puedes influir sobre los factores para que no se produzca.

Habrá algunos que sean personales, como el sexo, que no podrás modificar, pero otros como el perímetro abdominal o la tensión, que si se cambian, pueden evitar que se dé el evento.

¿Puede llegar un momento en el que un algoritmo detecte un riesgo cardiovascular, neurodegenerativo o metabólico antes que un médico?

Sí, el análisis de datos lo que te permite es ver patrones que nosotros no podemos identificar. El tema es cómo se interpreta ese resultado, que creo que aquí es donde tenemos realmente un reto, incluso ético.

¿Qué tipo de enfermedades son las que se pueden diagnosticar precozmente? Probablemente aquellas que tengan un tratamiento. ¿Cuándo se ha de informar al paciente o a la persona que puede estar interesada en hacer un screening?

Está cambiando todo muy rápido y tenemos que acompañarlo del contexto de las gobernanzas del dato, desde el punto de vista regulatorio o legal, de la privacidad...

Tabernas en las instalaciones de Savana. Sara Fernández

¿Cuáles son esos límites éticos que debemos plantearnos cuando hablamos de salud, datos personales e inteligencia artificial?

Ahora mismo tenemos un momento especial en Europa, porque se ha constituido lo que es el Espacio Europeo de Datos de Salud. Es la primera vez que se describe cómo debe ser la gobernanza de esa información, con lo cual hay un marco sobre el que podemos trabajar.

Desde el punto de vista de la privacidad, es muy importante entender que muchos de estos estudios, sobre todo a nivel de investigación, se deben hacer con el dato deidentificado. Es decir, que la información personal desaparezca para poder analizarlo todo de manera masiva.

Otra cosa son proyectos donde haya que reconocer al individuo de manera particular, pero ahí se requerirá un consentimiento informado o algo específico.

La inteligencia artificial ya está transformando industrias enteras. ¿Qué está cambiando específicamente en el ámbito médico que todavía el gran público no percibe?

Probablemente, hay dos grandes áreas donde está influyendo: una es todo el tema del diagnóstico y otra son las escalas pronósticas o de predicción.

En la primera parte, sobre todo a través de estudios con imagen, es donde estamos más avanzados. Ya empieza a haber bastantes algoritmos que anticipan el hecho de que vayas a tener una patología en concreto.

En cuanto a pronóstico, igual. Las antiguas escalas que conocemos también empiezan a modificarse para ir siendo cada vez más específicos para tomar una determinación.

Estas son herramientas que permiten al médico elegir o ayudar en la toma de decisiones, pero siempre será el profesional el que escoja la mejor opción junto al paciente.

¿Hasta qué punto la IA puede ayudarnos a personalizar tratamientos y hábitos de vida según el perfil biológico de cada persona?

Muchísimo, pero tenemos que entender las poblaciones para llegar al individuo. Ahora tenemos un sinfín de datos a analizar, muchos de ellos de salud que pueden venir de atención primaria, pero hay otros que empiezan a ser superinteresantes que son medioambientales o socioeconómicos.

Todo esto puede influir en la calidad de vida de las personas y ahora tenemos la capacidad de procesarlo de forma conjunta. Existen muchísimos wearables que pueden ayudar a entender este concepto.

Esto a su vez se dirige a lo que denominamos como One Health. La salud no es únicamente el dato clínico, sino que viene dada por un entorno y el compendio de información es lo que nos va a llevar a tomar mejores decisiones individuales. Es decir, lo que llamamos medicina más personalizada.

Miren Tabernas asegura que "entender la longevidad individual pasa por estudiar a la población". Sara Fernández

En un contexto de envejecimiento global de la población, ¿cuál es el mayor reto sanitario al que nos enfrentamos en los próximos diez años?

Debemos entender qué es lo que está ocurriendo y tomar decisiones.

Nosotros tenemos un espacio de datos con Asturias, FINBA, donde uno de los proyectos que tienen es el Active Knowledge Center para entender el envejecimiento activo.

La idea es poder recoger toda esa información de salud, medioambiental y sociodemográfica que hay en la zona para poder entender realmente cómo es el fenómeno en la población.

Es el primer proyecto de este tipo y creo que nos va a dar unos resultados muy interesantes para luego extrapolar a otras poblaciones o ampliar la propuesta a otras comunidades autónomas.

¿Existe el riesgo de que la longevidad avanzada acabe siendo un privilegio accesible solo para unos pocos?

Aquí pasamos a un ámbito en el que vamos a prevenir y a diagnosticar precozmente cuando a veces un paciente ni siquiera tiene síntomas. Con lo cual muchas de las clínicas en las que se trata la longevidad son privadas.

España tiene una esperanza de vida alta, pero el verdadero desafío no es vivir más, sino mejor y con más equidad. La brecha entre cuánto vivimos y cuánto lo hacemos bien no se distribuye igual entre territorios o niveles socioeconómicos. Para cerrarla necesitamos entender qué está ocurriendo realmente en la vida de las personas.

Los datos para hacerlo ya existen en nuestro sistema de salud, en millones de historias clínicas. Ese es el camino real para democratizar la longevidad: convertirlos en evidencia científica robusta e integrarla en un sistema sanitario accesible para todos.

Vivir más y mejor puede tener un impacto económico muy importante para las comunidades autónomas. El hecho de que la población envejezca más activamente puede controlar muchas patologías para el paciente que, además, suponen un gasto muy alto para todos.

¿A cuántos años vista crees que se puede dar una democratización de este acceso a la longevidad?

Estamos más cerca de lo que pensamos, porque es algo que ya ha comenzado a probarse en distintas agencias del medicamento o, por ejemplo, determinados devices. Una vez que tenemos un marco regulatorio como el Espacio Europeo de Datos de Salud, esto también favorecerá la agilización.

Desde tu experiencia, ¿qué hábitos o decisiones siguen teniendo más impacto real, más allá de la innovación tecnológica?

El sueño, el ejercicio, la dieta y el control del estrés. En estos cuatro pilares hay un porcentaje muy alto en el que tú puedes influir. También hay temas genéticos, epigenéticos, sobre los que no puedes tener un control de forma tan directa. El hecho de no consumir tabaco o alcohol también es clave.

¿Crees que es factible la posibilidad de integrar esa serie de pensamientos a nivel social?

Ese sería el reto, ¿no? Como en cualquier otro caso, siempre va por delante la innovación y cómo intentamos modular la salud. Luego se toman determinaciones para que esto ocurra. Yo creo que hay que fomentarlo, sobre todo si hay datos científicos que avalen que realmente tiene un impacto.

¿Cómo imaginas la medicina y el concepto de envejecimiento dentro de 20 años? ¿Crees que nuestra relación para entonces con la edad habrá cambiado por completo?

Yo creo que está evolucionando mucho el concepto de edad cronológica y edad biológica. Se están también estudiando multitud de fármacos para intentar controlar toda la parte del envejecimiento, aunque todavía falta una evidencia científica clara. Pero esto también va a avanzar.

Creo que veremos en los próximos años cómo se hacen estudios en los que se llegue a demostrar si puedes modificar o ralentizar el envejecimiento general o de algún órgano en particular.