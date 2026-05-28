Boticaria García revela el secreto del reciclaje hormonal: "El estroboloma decide qué estrógenos se quedan"

Boticaria García, en su grabación de Magas, con un atuendo cuanto menos curioso para explicar el tema del día. Raquel Sáez

Puede que Boticaria García no imaginase cuando estudiaba que terminaría grabando un vídeo ataviada al más puro estilo de un gladiador romano. No obstante, este guiño histórico-militar tiene que ver con la temática del último vídeo que la creadora de contenido ha ideado para este vertical.

La farmacéutica y nutricionista inicia su discurso en esta ocasión lanzando una pregunta: "¿Sabías que existe un sistema de reciclaje de estrógenos?". Por aquí no teníamos demasiado conocimiento al respecto, pero es algo que tiene que ver mucho con el concepto que está arrasando en salud y belleza: la longevidad.

Respondiendo a la cuestión, la divulgadora apunta a que cuando estas hormonas sexuales femeninas han terminado su trabajo, "el hígado las empaqueta y las envía al intestino para que salgan del cuerpo". Según explica, en teoría, aquí acaba su historia, pero por supuesto hay algo más que observar con atención en este croquis del organismo.

"Justo antes de irse, aparece el estroboloma, una especie de división de élite dentro de la legión de bacterias que forman tu microbiota", añade García, haciendo referencia a otro término que también está de moda.

En este punto entra en escena la referencia que la creadora de contenido muestra en imagen, ya que define a este grupo como una serie de gladiadores que gestionan el proceso del reciclaje hormonal. "Su misión es pasar revista a esos estrógenos que ya han cumplido su función, en principio, y decidir si los dejamos salir o los rescatamos", cuenta.

Según detalla la profesional, si la decisión es positiva, parte de estas hormonas pueden reabsorberse y volver a la sangre. ¿Cómo bautiza Boticaria García este caso? De forma accesible y con el toque de humor que la distingue: jubilados activos.

"Y tienen lógica biológica. Si el cuerpo detecta que vas corta de estrógenos, estos gladiadores pueden rescatar algunos para que puedan seguir ayudándote en funciones como proteger los huesos o mantener la piel", detalla.

No obstante, no todo es coser y cantar ni tan sencillo como la explicación de la farmacéutica, ya que se puede presentar algún que otro obstáculo. De acuerdo con sus palabras, el problema aparece cuando la tropa se descontrola y empieza a darle el 'sí' a más hormonas de la cuenta. "Entonces puede aparecer hinchazón, retención de líquidos o irritabilidad", dice.

Y es que como la profesional se encarga de recordar en cada uno de sus vídeos, hay muchos factores que influyen en el viaje de la longevidad. Y este, sin duda, forma parte de esta lista, además como pieza clave, tal y como afirma a la par que recalca que se trata de una señal de que las bacterias de la microbiota también mandan.