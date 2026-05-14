Boticaria García, sobre una de las claves de la longevidad: "La piezolectricidad despierta las células que crean el hueso"

Boticaria García preparada para explicar lo que sucede cuando se desencadena este fenómeno. Raquel Sáez

Boticaria García vuelve a la carga. La creadora de contenido tiene una misión clara: allanar el camino hacia la longevidad a las seguidoras de Magas, en redes y en el vertical. Esta semana su discurso pivota sobre un concepto un tanto rimbombante, pero más accesible de lo que parece: la piezoelectricidad.

En primer lugar, y para que no haya dudas, conviene definir el término. Este hace referencia a un fenómeno físico que ocurre en ciertos materiales que tienen capacidad de generar una carga eléctrica cuando se les aplica una fuerza mecánica. Se puede ocasionar al estirarlos, apretarlos o golpearlos.

Partiendo de esta base, Marián García explica que hay tres ejercicios sencillos que activan esto en la masa ósea: "Cuando reciben pequeños impactos, se genera una señal que despierta los osteoblastos, las células que construyen los huesos".

La experta en farmacia, nutrición, dietética y un largo etcétera establece un símil sencillo: "Es como activar a tus albañiles internos para reforzar la estructura".

Para lograr esta finalidad, hay una serie de ejercicios que recomienda. El primero de ellos, saltitos. "De 10 a 20, con o sin comba. Cada rebote es una señal para que tus huesos se refuercen", explica.

Saltar a la comba es un ejercicio mucho más divertido de lo que se espera, pero requiere práctica y paciencia. Foto de David Trinks en Unsplash

Por otro lado, menciona también el power walking: "Camina 30 minutos o tres bloques de 10, como si llegaras tarde a una cita importante. Paso rápido, talón firme en el suelo y braceo activo", pauta ilustrándolo además en su vídeo para Magas.

Y, por último, una actividad que la experta ya refirió en su contenido previo para este vertical: guste o no, subir las escaleras es sinónimo de salud —siempre y cuando se esté en buena forma para ello—. "Si te sientes segura, sube los escalones de dos en dos, porque eso aumenta el estímulo en los huesos como el fémur", cuenta.

Como no podía ser de otra forma, la profesional cierra su discurso —o mejor dicho, enseñanza— haciendo referencia a la longevidad. "Este viaje se hace con paso firme y con señales de impacto".

No obstante, añade un comentario más a su mensaje. Y no por último es precisamente menos importante, como ella misma se encarga de recordar al introducir la cuestión: "Si tienes problemas de suelo pélvico, no renuncies a esto. Consulta con un especialista para rehabilitarlo".

Lo que señala la farmacéutica es esencial en este caso, que además suele generar en muchas ocasiones situaciones en las que las mujeres se sienten un tanto avergonzadas.

Pero nada más lejos de la realidad: se trata de una cuestión de salud con la que lidiar desde la honestidad, confianza y profesionalidad para continuar ese camino hacia la longevidad.