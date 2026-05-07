Boticaria García pasa de la báscula a la cinta métrica: "Te puede dar mucha más información sobre tu salud"

Boticaria García vuelve a la carga una semana más para resolver dudas sobre temas muy cotidianos que siguen sembrando incertidumbre. En esta nueva pieza, la farmacéutica y nutricionista se centra en la medición de la grasa abdominal. Para ello, empieza desterrando a la báscula.

Tengas donde tengas esta herramienta —debajo del tocador del baño, olvidado en algún altillo o acumulando polvo detrás de una puerta— es hora de decirle adiós. O al menos, de mirarlo con otra visión. "Es uno de los apartados más sobrevalorados para medir tu salud", explica la divulgadora.

En su lugar, la experta se centra en las bondades de la cinta métrica. "Te puede dar mucha más información", señala. "Aquí va el truco, ¡y ojo!, esto no es magia, es ciencia", añade.

¿En qué consiste la propuesta de la creadora de contenido entonces? Es bien sencillo y, además, lo ilustra a las mil maravillas en su vídeo para Magas. "Mide tu cintura a la altura del ombligo; después, tu altura", detalla.

A continuación, entran en juego las matemáticas, pero tranquila, no se trata de despejar senos ni cosenos. Y no, nada de calcular la tangente o saber a qué hora llega a Sevilla un tren que salió de Barcelona a las 9:30 horas a una velocidad de 250 kilómetros por hora.

La operación en cuestión es una simple división: "Tu cintura debe medir menos de la mitad de tu altura", explica Boticaria García. No obstante, para hacerlo más fácil todavía, la divulgadora pone un ejemplo claro: "Si mides 1,60, esta zona debería estar por debajo de los 80 centímetros".

¿Y por qué importa algo tan simple? La farmacéutica lo explica: "Porque nos da una pista sobre la grasa visceral. No toda es igual. La de los muslos puede parecernos poco estética, pero la más preocupante es la que se acumula dentro del abdomen, entre los órganos".

Imagen de archivo de una mujer midiéndose la cintura. iStock

"Esta aumenta la inflamación, empeora la sensibilidad a la insulina y eleva el riesgo cardiovascular, pero la báscula no nos dice dónde está esa grasa", añade, reforzando su argumento en pro de la sencilla herramienta.

"Por eso, en nuestro viaje hacia la longevidad, la señal no es obsesionarse con el peso, sino vigilar la grasa abdominal. Para eso, usa la información que te da una cinta métrica", cierra.

Con este sencillo gesto, Boticaria invita a cambiar el chip: menos obsesión con los kilos y más foco en el bienestar real. Al final, no se trata de una cifra fría en la pantalla, sino de entender nuestro cuerpo para sentirnos mejor hoy mismo y asegurar nuestro bienestar mañana.

Menos números fríos y más ciencia aplicada al día a día: un metro de costura puede ser un buen escáner para vigilar mejor el estado de nuestra salud desde casa.