Boticaria García advierte sobre los peligros de tomar mucho azúcar: "El veneno está en la dosis que se ingiere"

Boticaria García es nutricionista, farmacéutica, óptica-optometrista y divulgadora científica. No obstante, en el largo etcétera de su currículum cabe también el arte de encontrar metáforas y símiles del día a día para explicar los recovecos de la salud.

En su última pieza para Magas ha optado por coger a un caramelo made in Spain como elemento de referencia para explicar algunos de los efectos de la ingesta de azúcar.

La creadora de contenido, que acumula ya más de 900.000 seguidores en Instagram, lanza una pregunta: "¿Alguna vez se te ha quedado pegado un chupachús en la mano o en la ropa?".

La cuestión es sencilla y la respuesta es 'sí, a todas'. De este arranque se sirve para contar que eso mismo ocurre también dentro del organismo con el azúcar. "Cuando tomas mucha, parte de esta glucosa se queda adherida a proteínas importantes como el colágeno", apunta.

¿En qué se traduce esto? Pues, probablemente, en aquello que ya se te esté pasando por la cabeza. "Sé lo que estás pensando, esto hace que la piel pierda su elasticidad y que envejezcamos por fuera", añade.

No obstante, Marián García se para a mirar también el interior: "Pero, ojo, ¡también por dentro! El azúcar se pega a los vasos sanguíneos, que se endurecen. Si se vuelven rígidos, la sangre circula peor, la presión sube y el corazón tiene que trabajar más. Es como intentar que pase agua a presión por una tubería dura y estrecha", señala contundente.

La divulgadora comenta que cuando las arterias envejecen, el cuerpo, de forma lógica, también lo hace. Y una vez más, lanza una pregunta, que parece que se tira al aire, pero en realidad pretende que resuene con la lectora: "Entonces, ¿nuestra señal a la longevidad es prohibir el azúcar?".

El azúcar, en su justa medida. Foto de Mathilde Langevin en Unsplash

Sin embargo, la farmacéutica huye de alarmismo y se muestra realista: "No, no se trata de un veneno. Este está en la dosis. La OMS recomienda no superar los 25 gramos al día, aunque las guías nutricionales actuales no se mojan. Dicen que cuanto menos, mejor".

Por último, concluye haciendo hincapié en que no se trata de establecer una serie de prohibiciones, sino en actuar con precaución. Como de costumbre, en el término medio está el tan ansiado equilibrio.

Y, aunque la experta no lo dice, conviene recordar también que el azúcar no sólo se encuentra en los dulces, lo que resulta evidente. También está presente en productos procesados.