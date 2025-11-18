Magas organiza 'MIDlife: El momento del cambio', el evento para visibilizar los retos de la mediana edad femenina

Hay momentos vitales que durante años se han encontrado silenciados. Esto es lo que sucede con el midlife de las mujeres, la etapa que se corresponde con la mediana edad, es decir, entre los 40 y 60 años, y que supone un periodo de transición física, emocional y social. Durante este tiempo, los cambios se encuentran a la orden del día y a veces es complejo adaptarse a ellos.

El 19 de noviembre, EL ESPAÑOL y Magas organizan el evento MIDlife: El momento del cambio. Durante la jornada se analizarán esas transformaciones que se producen en el organismo femenino en tal periodo y se ofrecerán consejos prácticos para tener una mejor calidad de vida mientras este se prolongue.

De la apertura de la cita se encargará la reconocida Marián García, Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y divulgadora científica, rostro habitual además de esta revista; y la clausura correrá a cargo de Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud.

No obstante, no serán ellas las únicas personalidades que intervengan en el acto, cuyo inicio se prevé a las 15:45 h, con la recepción de invitados y asistentes; y su cierre, cuatro horas más tarde, a las 19:45 h.

En el evento participan como colaboradores Astellas, Evolus, Faro Edtech, FNAC, Fundación HM Investigación, Multiópticas, Quirónsalud y la Universidad Camilo José Cela.

A lo largo de la tarde, expertas y expertos en diferentes áreas, desde la salud a la ciencia, pasando por la educación, innovación y bienestar, se reúnen para abordar todos los desafíos que supone este momento vital.

La persona encargada de dar la bienvenida a aquellos que copen la sala será Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas y Mascotario.

Sus palabras serán el punto de partida de una actividad vespertina en la que se navegarán temas de calado que van mucho más de lo obvio y que exploran todas las facetas de la vida de la mujer en esta etapa.

El cartel del evento. Magas

Tras ella, será el turno de la divulgadora Marián García, con una inspiradora charla sobre El poder de las superkinas. La creadora de contenido abordará la cuestión orientada hacia el midlife femenino desde su habitual punto de vista bañado en humor. Además, el acercamiento que hace la farmacéutica en sus charlas siempre es accesible.

La primera mesa redonda del día, Reaprendiendo en el midlife femenino: conocimiento, salud y propósito, da comienzo a las 16:40 h. En este caso, Belén Torrijos, directora de Control de Gestión del Hospital Fundación Jiménez Díaz (Grupo Quirónsalud), se encarga de moderar la conversación.

Esta reúne a tres voces que amplían el enfoque desde perspectivas complementarias: Cristina Sánchez, fundadora y CEO de Anantum Clinics y de Ultimate Upgrade Consulting; María del Castillo, CEO de FARO EdTech y European School of Health Education (ESHE) y doctora en Bioética y Biomedcina; y María Soler, EMEA Global Learning & Development y responsable en Roche para España y Portugal.

A las 17.15 h, la innovación toma el centro del escenario con la mesa Ciencia e innovación: de tratamientos hormonales a tecnología punta, moderada por Puri Beltrán, redactora de Magas.

Participan Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, del Observatorio de la Menopausia de la Fundación HM Hospitales; Débora Nuevo, jefa de la Unidad de Longevidad y Microbiota de Olympia Quirónsalud; y Arancha Albarracín, ginecóloga especialista en menopausia, climaterio y patología ginecológica benigna y jefa clínica de Menoclínica by Palacios.

A las 17.50 h llega la intervención de Alejandra Vallejo-Nágera, psicóloga y divulgadora, bajo el título Conciliar el sueño: adiós al estrés. Durante el periodo midlife uno de los síntomas más frecuentes son las alteraciones de las horas de descanso.

Los cuidados desde la estética se convierten en protagonista a las 18.10 h con la conversación Belleza innovadora, en la que intervienen María Cudeiro, directora general de Evolus para España, Portugal y Suiza; y la diseñadora y empresaria Laura Ponte.

De moderar la charla se encarga Ana Núñez-Milara, directora de Magas. Ahora el aspecto beauty se aprecia desde el bienestar y bajo un prisma que evoluciona hacia soluciones más naturales, respetuosas y coherentes, que celebra lo auténtico y la esencia de lo que se es.

A las 18:30 h comienza la mesa Nutrición, ejercicio y suelo pélvico. En ella participan el entrenador personal Marcos Flórez; la nutricionista, naturópata y divulgadora científica Andrea Carucci; y la fisioterapeuta Laura Rojas. En esta ocasión será Charo Izquierdo, consejera editorial de Magas y directora de ENCLAVE ODS, la encargada de dirigir la temática.

A las 19:10 h, la psicóloga y experta en sexología Lara Ferreiro participa en la conversación El deseo está en el cerebro. Una vez más, moderada por Ana Núñez-Milara se encarga de guiar la charla.

La última intervención es la de doctora Laura Rojas-Marcos, que cerrará el acto a las 19:30 h.

Imagen de archivo de una mujer que se encuentra en su etapa 'midlife'. Foto de Kateryna Hliznitsova en Unsplash

A las 19:45 h, un vino español servirá como broche de cierre para una jornada que invita a la reflexión sobre esta etapa vital tan importante de las mujeres, que supone un prolongado periodo de tiempo y que a veces queda invisibilizada.

Las lectoras de esta publicación que quieran participar en el acto están invitadas a hacerlo a través de la Comunidad de Magas. Para ello, solo habría que seguir las indicaciones que se establecen a través de este link para confirmar el acceso mediante una invitación doble.