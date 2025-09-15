Tania Llasera (46) sobre su pérdida de peso: "Pesaba 93 kilos y estaba estupenda, pero descontrolada"

Tania Llasera, a sus 46 años, sorprendía en sus redes sociales al mostrar un cambio físico impactante en menos de un mes, que ella misma atribuye a un plan integral diseñado por una endocrina.

Más allá de la pérdida de kilos, lo que ha logrado es recuperar energía, controlar la inflamación y reconciliarse con su propio cuerpo. ¿Cómo lo ha conseguido? La respuesta está en una rutina sencilla, pero efectiva, que puede inspirar a muchas mujeres.

El punto de partida: "Estoy fuerte, pero descontrolada". Tania ha sido siempre una de las voces más firmes contra la gordofobia en televisión. Nunca ha ocultado sus cambios de peso ni ha permitido que se conviertan en motivo de estigmatización.

Sin embargo, en esta ocasión ha decidido dar un paso más, no por estética, sino por salud. "Tengo 46 años, peso 93 kilos. Estoy estupenda, estoy fuerte, pero estoy descontrolada hormonalmente hablando y a nivel cansancio", confesaba en un vídeo compartido con sus más de 800.000 seguidores.

Ese fue el punto de inflexión para ponerse en manos de una especialista y comenzar un plan que ha transformado por completo su estilo de vida.

Estrés e inflamación

La presentadora explicaba que lo que más le preocupaba no era el número de la báscula, sino la inflamación crónica derivada del estrés.

"La gran epidemia de este mundo en el que vivimos es el estrés y eso se traduce en inflamación. Yo no quiero estar inflamada ni cansada", afirmaba tajante.

Este diagnóstico coincidía con el de su endocrina, que tras realizarle varias pruebas le diseñó una hoja de ruta clara en el que pasó a controlar la alimentación, mejoró la calidad del sueño y estableció rutinas sostenibles de ejercicio físico.

Sin pan, sin azúcar y ayuno intermitente

La primera medida fue eliminar de su dieta el azúcar y el pan, dos de los principales responsables de la inflamación. A partir de ahí, su endocrina le recomendó probar con el ayuno intermitente en una ventana de 16 horas.

"Me ha pedido que intente cenar con los niños a las 19:00 y desayunar a las 11:00. Que aguante esas 16 horas sin comer", contaba Tania.

Aunque esta estrategia se ha puesto de moda entre celebrities de todo el mundo, la presentadora insistió en la importancia de hacerlo con supervisión médica.

En su caso, el objetivo no es solo perder peso, sino mejorar el control de la glucosa, reducir la inflamación y equilibrar las hormonas.

Caminar y fuerza cada día

La segunda clave de su cambio ha sido el deporte. Su endocrina le pidió 45 minutos de ejercicio diario. "No debería ser muy difícil porque tengo el privilegio de ser dueña de mi tiempo", reconocía.

Su rutina se centra en caminar a diario (un ejercicio de cardio accesible para cualquiera) y trabajo de fuerza para tonificar y mantener masa muscular.

Más allá de la dieta y el deporte, la presentadora ha iniciado un proceso más profundo de autoconocimiento y autocuidado.

"Voy a hacer un estudio de microbiota, voy a ver qué puedo hacer con mis hormonas. Me toca quitarme el DIU hormonal y me da miedo envejecer de golpe con la menopausia", contaba con total sinceridad.

Su discurso conecta con miles de mujeres que atraviesan la perimenopausia y buscan soluciones reales: "No nos resignemos a sufrir la menopausia. Vayamos al médico y, si nos toman por pesadas, sigamos insistiendo", animó en un mensaje que rápidamente se hizo viral.

Lo más poderoso de este proceso es que Tania no pretende vender un método milagro ni imponer cánones estéticos. "Quiero inspiraros a que cojáis las riendas de cuidaros. Este año somos 1.000 millones de mujeres pasando por la menopausia. Tenemos que estar bien, porque si no, el mundo no se para, pero casi", reflexionaba.