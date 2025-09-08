Alejandro, fisioterapeuta, crítico con el zapato 'barefoot' en tendencia: "Os van a volver locos, ser consecuentes"

Con la llegada de septiembre, las calles vuelven a llenarse de movimiento. La rutina diaria regresa tras el verano, los horarios se ajustan y los pies, muchas veces olvidados durante las vacaciones, empiezan a sentir la presión de jornadas más largas y desplazamientos constantes.

Es en este contexto que el zapato respetuoso, o popularmente llamado barefoot, ha irrumpido como la gran tendencia de la temporada. Promete una sensación de caminar casi descalzo, con mayor libertad de movimiento y un diseño ligero y minimalista que conquista a quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Sin embargo, no todos están convencidos de sus beneficios. Alejandro Fernández, fisioterapeuta con más de diez años de experiencia y fundador de Clínicas H3, ha lanzado una advertencia clara y directa: "Os van a volver locos, ser consecuentes".

Alejandro sobre el calzado minimalista y 'barefoot'

Según él, aunque la moda barefoot ha ganado popularidad en las redes y en escaparates de tiendas, su uso repentino puede generar problemas musculares y articulares.

"El cuerpo tiene una gran capacidad de adaptarse a diferentes estructuras y terrenos, pero no le volváis loco", explica.

El fisioterapeuta señala que el barefoot modifica la forma en que apoyamos el pie y distribuye el peso al caminar. Esto, para algunas personas, puede ser beneficioso, pero para otras supone un cambio brusco que el cuerpo no está preparado para asumir de inmediato.

"Si usáis un calzado con tacón durante todo el invierno, no te pongas unas manoletinas, unas chanclas en verano, haz un cambio progresivo, si no tu fastia plantar se va a irritar y aparecerán las temidas fastitis", añade.

Alejandro recomienda, además, un principio sencillo pero clave: usar un tipo de calzado de forma constante y sostenida.

"Si por ejemplo usas unas Sagunto a diario y luego corres con unas Asics y luego sales el sábado por la noche con unas botas, puede haber fastitis. Lo que elijas, úsalo de forma sostenida y en el tiempo, y así tu cuerpo se adaptará con esa biomecánica", advierte.

De hecho, el consejo del fisioterapeuta, no se queda ahí: "El 65-70% de las fastitis plantares no tiene mucho que ver con la biomecánica en la mayoría de los casos, sino con el cambio de calzado y de alturas a lo largo del año", señala.

Para Alejandro, la importancia de un buen calzado va mucho más allá de evitar una fastitis. "No solo de fastitis vive el fisio; una mala elección de zapato nos va a generar piernas cansadas, lesiones en la musculatura de la cadena posterior y, a medio y largo plazo, molestias lumbares", recalca.

"Cuidaros, mimaros, usar calzado cómodo, respetuoso y marcas que abogan por el confort más que por el diseño", concluye Alejandro.