Consejos para aliviar los síntomas del primer trimestre del embarazo

El embarazo representa una etapa de cambios rotundos, tanto a nivel físico como psicológico, que se pueden hacer notar desde el primer mes. ¿Cuáles son los síntomas normales? ¿Cómo afrontarlos con éxito?

La doctora María José Jaén Zamora, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud San José, explica cuáles son los más habituales, sus causas y cómo lidiar con ellos.

Los malestares en el primer trimestre se producen "principalmente por cambios hormonales", detalla la experta. "Normalmente, suele ser la progesterona, que está más elevada en las primeras semanas, pero otras también pueden provocar este tipo de síntomas".

Entre los más habituales se encuentran el cansancio, las náuseas, el estreñimiento, la fatiga y los cambios de humor.

Aunque estos síntomas son 'normales', requieren cierta vigilancia. La doctora Jaén Zamora explica en Escuela de familias, el nuevo espacio web de Quirónsalud dedicado a aclarar las dudas del embarazo y crianza de los niños: "En el caso de las náuseas, que se deben sobre todo a problemas hormonales, aparecen desde la semana 4 a la 9 del embarazo. Pueden aparecer por la mañana y por la noche".

Y añade: "Se recomienda comer cada poquitas horas, evitar alimentos muy pesados, mantener la hidratación y optar por comidas que no sean frituras, preferiblemente, frutas, lácteos y manjares poco grasos".

Es conveniente controlar la frecuencia de estas náuseas y si estas se convierten en vómitos. "En este caso habría que contactar con el servicio de urgencias o con un ecólogo para ver si es necesario algún tratamiento farmacológico o hidratación de manera intravenosa en el hospital".

Con respecto al cansancio, "es culpa de las alteraciones hormonales que se producen en las primeras semanas de gestación, sobre todo de la progesterona, que está más elevada en los inicios", explica la médica.

La profesional recomienda seguir unas rutinas de ejercicio y de actividad durante el día, hacer minisiestas si fuera necesario e intentar descansar bien por la noche.

Con respecto al estreñimiento, se produce también por el aumento de la progesterona en las primeras semanas de embarazo. Además, a medida que crece el útero, este puede oprimir la zona de los intestinos que se dedican al proceso de defecación.

Los cambios de humor como una repentina felicidad o tristeza son síntomas normales. Istock

"En caso de que se mantenga durante el tiempo, se puede contactar con el ginecólogo o el servicio de urgencias para ver si es necesario algún tratamiento médico orientado a aliviar este síntoma", recuerda la médica.

Finalmente, los cambios de humor, como una repentina felicidad o tristeza, son normales. Estos también se producen por las alteraciones hormonales experimentadas en las primeras semanas del embarazo.

La experta recuerda la importancia de hablar de este tipo de cuestiones "con las personas que tenemos cerca, explicarles cómo nos sentimos, para que nos arropen y nos apoyen". El acompañamiento psicológico es clave para llevar un embarazo sereno.