Marcos Mazzuka, médico, no se corta: "Cenar después de las 10 hace que la comida se pudra en tu intestino"

La hora ideal para cenar, según la ciencia y numerosos expertos en salud, es mucho antes de lo que la mayoría de los españoles acostumbra. Y no es una cuestión cultural, sino biológica, ya que cenar después de las 22:00 puede tener un impacto directo en la salud intestinal.

"Si cenas a las 22:00 de la noche, la mayoría de esos alimentos van a quedar rezagados en el colon y en el intestino y como no hay enzima se van a pudrir", advierte Marcos Mazzuka, experto en medicina regenerativa.

Esta advertencia no es trivial. Según Mazzuka, "va a existir un fenómeno de putrefacción basado en unas bacterias que se llaman clostridium y que son los mayores inflamatorios que existen y tanto del intestino como del resto de tu cuerpo".

El especialista insiste en que el cuerpo humano tiene horarios enzimáticos definidos: "El ácido clorhídrico y las enzimas pépticas tienen un horario que va aproximadamente de las 5:00 a las 8:00 de la mañana, luego de las 11:00 a las 13:30 y nuevamente de 18:00 a 20:00 horas". Cualquier comida fuera de estos rangos se digiere peor y puede generar inflamación y fermentación.

En el podcast de 'Tengo un plan', Mazzuka repasa también otras claves para una buena salud: "La buena alimentación con alimentos de calidad y ecológicos, los ayunos, la exposición al sol, todas estas cosas ayudan", asegura.

Apunta a los importantes beneficios de la vitamina D del sol, "hay estudios realizados en personas que vienen de las zonas agrícolas y que viven diariamente bajo el sol", personas en las que según el experto, no se han registrado mayores índices de cáncer, sino lo contrario.

Cita al respecto, un estudio de la Universidad Harvard que fue publicado en 2008 y que relacionaba precisamente esos altos niveles de vitamina D con una reducción de hasta el 86% de la probabilidad de padecer cáncer.

Otras recomendaciones de Mazzuka

"Regular la alimentación y perder tiempo para ganar salud", son también otras de sus recomendaciones. Y añade que "si está dentro de tus posibilidades, compra alimentos ecológicos, ya que no utilizan pesticidas y químicos".

Para Mazzuka, la clave está en la calidad del alimento, más allá de las etiquetas de dieta: "El ser humano es carnívoro optativo y aunque a nuestra clínica llegan todas las tendencias alimentarias, ninguna de ellas se salva de estar perfecta de minerales y vitaminas".

Otro aspecto que también ha resaltado, es la importancia de las especias en la dieta: "Las especias son la farmacia de la naturaleza y aquí en España las utilizamos poco. Si supiéramos los componentes de minerales que incluyen, nos quedaríamos impresionados", advierte.

En su día a día, Mazzuka asegura priorizar todos estos buenos hábitos y alimentos, al mismo tiempo que otros detalles también importantes en su día a día como son: un buen filtro de agua, desayuno rico en proteínas y cenas adaptadas a ese reloj biológico.