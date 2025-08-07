Boticaria García, tajante sobre hacer deporte en ayunas: "Si se quiere perder grasa, la clave radica en otro aspecto"

No es sencillo ser una persona fit. Hoy en día, a pesar de tener todos los medios a nuestra disposición, a veces es complejo afrontar una rutina deportiva debido precisamente a la cantidad de información que hay respecto a la práctica de ejercicio.

Además, entre toda esa maraña de datos y ejemplos, hay afirmaciones que son ciertas, otras que lo resultan a medias y también las que contienen pocas dosis de realidad.

Es por ello que en momentos como este hay que aferrarse a las palabras de los que saben, expertos como entrenadores personales, fisioterapeutas y nutricionistas, cuyo trabajo combinado con el propio de forma disciplinada es la fórmula infalible de conseguir alcanzar estos objetivos saludables.

Una de las voces que habla de forma clara al respecto es la de Boticaria García, que en este caso abre la cuestión de si se quema más grasa entrenando sin haber comido nada previamente, una pregunta que va rebotando en conversaciones de forma periódica y que va de la mano de conceptos como el ayuno intermitente.

"Solemos pensar que sin haber ingerido alimentos, el cuerpo va a quemar más grasa porque tirará de reservas", comienza la divulgadora en su explicación, "y aunque influyen muchos factores, lo cierto es que hay estudios que apoyan esta teoría", expone de forma clara.

Boticaria García con una representación de la grasa corporal en una mano y un café en la otra. Esteban Palazuelos

De acuerdo con lo que comenta la polifacética farmacéutica, hay informes mediante los que se ha comprobado que la práctica de ejercicios como la carrera, la natación o el ciclismo, si se hacen en ayunas, terminan por quemar más grasa que si se ha ingerido alimentos previamente.

"Las hormonas tienen mucho que decir en esto. Si en la sangre tenemos la insulina y la glucosa bajas, el cuerpo va a movilizar ácidos grasos para llevar energía a los músculos", indica Boticaria García, que a la vez se vuelve a preguntar si esto es lo que provoca un adelgazamiento.

"Se realizaron estudios durante cuatro semanas en mujeres jóvenes y compararon los resultados de las que realizaban cardio en ayunas frente a las que comían con anterioridad. Hay un dato importante a tener en mente: todas seguían la misma dieta hipocalórica", especifica.

¿La conclusión de esta investigación? De acuerdo a la divulgadora, los dos grupos perdieron peso y grasa de manera similar. No influyó el aspecto de la dieta, por lo que, ¿en qué desemboca todo esto? En la deducción de que "si se quiere perder grasa y hay un control de las comidas, la clave radica en el déficit calórico".

El ayuno intermitente

Este término, que se ha vuelto muy popular en los últimos años tanto en conversaciones casuales y en redes sociales, es un patrón de alimentación que alterna períodos de ingesta de alimentos con otros de ausencia de los mismos.

En este caso, no se habla de una dieta concreta, sino que sería una especie de enfoque que gira en torno al cuándo, no sobre el qué o el cuánto se come.

Hay diferentes formas de sumarse a esta corriente. Muchas personas optan por restringir la comida durante una serie de horas. Por ejemplo, no volver a tomar nada tras las seis de la tarde y desayunar ya a las ocho de la mañana del día siguiente.

También hay gente que apuesta por combinar jornadas en las que se come de forma habitual y otras en las que se ayuna.

Tras esta rutina, puede haber diferentes objetivos: desde la pérdida de peso, hasta una mejora de la salud metabólica, la facilitación de la autolimpieza celular o la regulación hormonal. Sin embargo, los beneficios de esta práctica son todavía razón de estudio.