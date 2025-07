Halle Berry y su importante mensaje sobre la menopausia tras su vídeo viral: "Me siento imparable, feliz y libre"

Hace unos días la actriz hollywoodiense Halle Berry compartió un vídeo en su cuenta de Instagram bailando la última canción de su pareja, el músico Van Hunt. La intérprete aparece en el mismo luciendo un bikini blanco que deja a la vista su despampanante figura a los 58 años.

Sin embargo, el pequeño clip va mucho más allá de mostrarse así. De hecho, eso es lo menos importante. La artista lo compartió porque verdaderamente estaba viviendo el momento de forma natural, algo que tiene también mucho que ver precisamente con la letra de la pieza de Hunt, que con unas sencillas frases pretende conseguir que el oyente se deje llevar y fluya con su propio ritmo.

Tan solo un par de jornadas más tarde, la ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su papel en Monster's Ball decidió compartir otra grabación a través de la misma plataforma debido al revuelo que se había originado por la publicación previa. Parte del pie del mismo reza así:

Halle Berry en Instagram "¿La mejor parte de la menopausia? ¡Me da igual de todo! No me importan las opiniones de los demás y paso de ir de chica mona. Me muevo y me visto como quiero y lo hago por mí. Nadie te habla de esta sensación de libertad hasta que la experimentas. No hay nada como una fiestecita con baile espontáneo incluido y mi pareja ha escrito esta canción tras observarme en esta etapa de mi vida. Me siento imparable, feliz y libre".

Además de este texto, ella resalta lo siguiente en ese segundo reels: "Subí un vídeo hace unos días, bailando y haciendo un poco la tonta con mi pareja, Van. Ha escrito una canción para mí en su nuevo álbum", comienza la protagonista de X-Men.

"Me ha escuchado decir una y otra vez que nadie puede pararme, ni a mí ni a mi ritmo. No me importa lo mayor que sea, voy a aferrarme a lo que soy. La edad es solo un número y sentirse joven y guapa es una cuestión de cómo te encuentres en el interior. Poco tiene que ver con el exterior y el físico", sentencia la actriz.

"La vitalidad viene de dentro, va de la mano de todo ello. Nos debería dar igual del resto. Hay una libertad y una belleza que llegan a medida que se van cumpliendo años", cierra Halle Berry en su reivindicación.

A este reivindicativo alegato de la artista, que además del premio de la Academia atesora en su haber dos galardones del Sindicato de Actores, un Globo de Oro y un Emmy, se han sumado cientos de comentarios positivos al respecto en su cuenta de Instagram.

Berry ha tomado esto como un empuje para invitar al resto de mujeres a las que les apetezcan a iniciar un trend en redes sociales:

"Únete a el movimiento Can't Stop the Rythm Challenge subiendo un vídeo bailando Prelims (mind n meat), de Van Hunt, y etiquetándome a mí y a @respin. Compartiré mis favoritos a través de mis historias y los cinco mejores recibirán una sorpresita de mi parte".

La actriz es fundadora de una plataforma, RESPIN, de cuidados y ayuda para aquellas mujeres que se encuentran en la etapa de la menopausia.

Halle Berry declara lo siguiente como motivación para lanzar este proyecto: "Mi viaje en este sentido comenzó cuando me diagnosticaron diabetes a los 22 años. Nunca olvidaré ese momento. Es por ello que lancé RESPIN, una idea que nació a través de mi propia experiencia y de mi deseo de conectar con otras personas a raíz de ello, desde la salud, el bienestar y la espiritualidad".