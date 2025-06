"Estoy muy perdida, no sé qué hacer con mi vida", esta simple frase enviada a ChatGPT produce una respuesta detallada en solo unos segundos. La urgencia manda. Como si estuvieras en terapia, pero gratis y sin ni siquiera desvelar tu identidad, aparece en pantalla la 'explicación' a tanto desasosiego.

"Siento mucho que te sientas así. Decir 'estoy perdida' es algo muy profundo, y demuestra que estás conectando con una sensación real y fuerte de confusión, soledad o vacío. Y aunque ahora todo pueda parecer nublado, este momento también puede ser el principio de un cambio importante". ¡Boom! Una pequeña dosis de consuelo para empezar.

Hay una tendencia al alza a usar esta plataforma como psicólogo, solo hay que hacer scroll en TikTok y ver cuánta gente habla maravillas del tema, como si fuera la panacea del bienestar mental. Puedes preguntarle cualquier cosa, a cualquier hora, nunca se ruborizará, ni se cansará de responder, no tiene horarios y, probablemente, te diga muchas de las cosas que quieres escuchar.

La IA no puede sustituir a una terapia profesional. iStock

Pero... ¿Es realmente útil?, ¿entraña riesgos o peligros? Para analizar un tema que provoca creciente preocupación entre profesionales de la Psicología y expertos en IA hablamos con tres voces autorizadas que coinciden con un mensaje claro y potente: ChatGPT ni puede ni debe sustituir nunca la terapia tradicional.

Y aún así, muchos jóvenes entre 16 y 24 mayoritariamente lo utilizan a modo de confesionario, contándole sus preocupaciones más íntimas... ¡Pero dicen que les resulta útil!

"Yo uso a ChatGPT como una terapia, me ayuda muchísimo cuando estoy triste. Hago videollamadas con ella. No es como un psicólogo que te quiere atrapar para que sigas yendo a sesiones", ha asegurado el influencer Tomás Mazza.

"A mí me ha ayudado con un bloqueo emocional que tenía desde hace tiempo y que no sabía cómo utilizar. Me ha hecho llorar y entender, ayudándome a sanar", ha explicado por su parte la usuaria Elena, en declaraciones que recoge esta revista.

Por qué y quiénes lo utilizan

Estudios recientes de la Universidad de Stanford muestran que más del 20% de usuarios frecuentes usan IA conversacional como apoyo emocional al menos una vez por semana. TikTok, Reddit y foros como Quora reflejan miles de testimonios de personas que han utilizado ChatGPT para "desahogarse", "ordenar pensamientos" o "sentirse acompañadas".

Grela Bravo, psicóloga clínica y autora del libro Toda la vida es hoy, asegura que los asistentes virtuales como sustituto parcial de apoyo psicológico están creciendo. Suelen recurrir a ellos personas jóvenes que buscan un "apoyo emocional informal".

"Hablan de sus emociones o estados de ánimo para obtener validación, comprensión o consejos en momentos de crisis. Esto no sustituye a un terapeuta profesional, pero a veces es el primer paso para buscar ayuda real", confirma.

El anonimato también influye, debido al tabú que aún existe en torno a la salud mental. Esther Paniagua, divulgadora en ciencia y tecnología y Premio Accenture de Periodismo en Inteligencia Artificial, tiene claro la razón de su éxito:

"Algunas personas se sienten más libres de abrirse a terapeutas virtuales desde la perspectiva de que estos no les van a juzgar. Además, son gratuitos y están al alcance de la mano (literalmente), y el tipo de resultados que ofrecen parecen proporcionar soluciones fáciles".

También hace hincapié en que resultan un recurso fácil ante la carencia de profesionales, ya que en España hay menos de un psicólogo por cada 1.000 habitantes, según el Consejo General de la Psicología de España.

Las listas de espera para acceder a una consulta en la Sanidad Pública y el alto precio de la privada también disparan el uso de ChatGPT. En España los pacientes deben esperar de media seis meses o más para obtener una cita.

Cómo funcionan

Esta herramienta, como otros grandes modelos de lenguaje, es un sistema probabilístico basado en el principio de predicción de la siguiente palabra. Se entrena a esos sistemas con una enorme cantidad de datos disponibles online, lo que le permite generar respuestas que suenan naturales y coherentes frente a una gran variedad de preguntas e instrucciones.

Sin embargo, Paniagua recalca que "no está diseñado específicamente para ofrecer asesoramiento psicológico, ni cuenta con una formación médica ni con herramientas clínicas. Al contrario, tiende a ofrecer respuestas autocomplacientes para el usuario".

Las máquinas no sustituyen a los humanos, carecen de algo fundamental: sentimientos. Pablo Vallejo, profesor en la Universidad Abierta de Catalunya (UOC) en el departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, destaca como valor diferenciador la empatía.

"Es súper importante, igual que el vínculo terapéutico. Esos chatbots pueden simular que se preocupan por ti, pero al final no es real", asegura.

En este mismo sentido, Grela Bravo añade que la empatía es una de las mayores cualidades humanas, "en el vínculo y la pertenencia es donde más y mejor podemos sanar".

El mensaje es claro, la IA no puede ni debe sustituir a un profesional. Principalmente, como explica Esther, porque un tratamiento psicológico es más que "una transcripción de chat y un conjunto de sugerencias. No es lo mismo simular habilidades terapéuticas que tenerlas e implementarlas de forma eficaz".

Pese al auge de esta tendencia a usar ChatGPT como psicólogo, Pablo Vallejo cree que la gente por regla general se limita a "hacer preguntas para mejorar ciertos aspectos".

"A día de hoy, ni sustituye a la terapia, ni es capaz de hacer un diagnóstico. Consultan más por curiosidad. Yo mismo lo he hecho", se confiesa Vallejo.

Hace falta pedagogía en este terreno para hacer un uso debido de la tecnología y saber distinguir qué sí y qué no, aprender a evaluar los resultados y conocer los límites.

Como explica Esther Paniagua, "sí hay aplicaciones de inteligencia artificial que, desarrolladas con la información clínica relevante y las salvaguardas necesarias, y en conjunción con los profesionales, pueden ser útiles como complemento a la terapia en consulta, siempre de forma supervisada".

Son una opción que puede explorarse, como afirma Vallejo: "Hay motores potenciados con IA que están entrenados para hacer un trabajo más específico. Resulta más barato que ir a un psicólogo tradicional, aunque tienen sus limitaciones. Van mejorando y es probable que en unos años puedan mostrar eficacia en problemáticas simples".

Woebot o Wysa, por ejemplo, ofrecen intervenciones basadas en evidencias y pueden ser complementarios a la terapia. También se puede recurrir a ChatGPT para comprender conceptos psicológicos y buscar bibliografía.

¿Es peligroso?

No se pueden obviar los riesgos potenciales que entraña recurrir a la tecnología para tratar temas relacionados con la salud mental. En 2023, un joven belga acababa con su vida tras consultar con un asistente virtual y no es el único ejemplo.

Los psicólogos captan las señales y matices que la IA no detecta: "No están preparados para manejar casos complicados de personas con pensamientos suicidas, adicciones, etc".

"Es más, conocemos casos autolíticos de personas adultas y adolescentes que han compartido sus ideas suicidas con chatbots y estos incluso les han empujado a ejecutarlas", explica la divulgadora científica.

En cualquier caso, los posibles perjuicios de usarlo como sustituto de un profesional son muy serios. Además de que puede proporcionar consejos médicos contraproducentes y peligrosos o inexactos, "no está sujeto a las obligaciones éticas y de privacidad que rigen la práctica clínica y puede acabar revelando información confidencial a terceros".

Sin olvidar que pueden generar una dependencia excesiva y conductas adictivas e incluso "empeorar potencialmente la situación a corto, medio y largo plazo". No es para tomarlo a broma.

Antes de teclear esa consulta en ChatGPT para saber por qué tienes ansiedad, si lo que te pasa es depresión, si debes dejar a tu pareja o si tienes comportamientos tóxicos, se debe escuchar a los expertos. La psicóloga Grela Bravo lanza un consejo a posibles usuarios.

"Que tengan en cuenta que las respuestas que dan son genéricas, que no se ajustan a su realidad, a su momento y circunstancia, que no tienen en cuenta la complejidad de su historia personal, ni puede sentir ni interpretar qué está sintiendo. Podrá responderle, pero no darle respuestas, hacerle preguntas, guardar silencio, esperar, acompañarle, sostenerle, abrazarle, ni permanecer".

Tampoco hay que demonizar su uso. "Yo le he preguntado cosas a ChatGPT, pero un profesional bien formado lo va a hacer mejor a todos los niveles", dice Alejandro Vallejo.

Por el momento, no estamos en la revolución de las máquinas contra los hombres como en la apocalíptica Terminator por mucho que tu chatbot te diga: "Sayonara, baby".