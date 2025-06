Francisco Rosero, endocrino, alerta a España: "Jamás desayunes o cenes fruta. Es como echar gasolina al fuego"

En España, la fruta es un alimento que prácticamente jamás falta en las cocinas, es por ello que resulta muy común desayunar una pieza y hasta cenarla, a modo de "plato único". Un kiwi por la mañana, manzana por la noche, una rodaja de sandía para refrescarse y mantenerse hidratado en verano… todo tan sano y natural que parece impensable que pueda ser perjudicial para nuestra salud metabólica.

Esta práctica tan extendida podría resultarte más perjudicial que beneficiosa, según el endocrino Francisco Rosero. Así lo ha expresado el resultado doctor a través de una de sus cuentas en redes sociales, donde acumula más de un millón de fieles seguidores que siguen sus consejos y advertencias.

"Jamás rompas el ayuno con fruta", así de contundente se muestra el experto en enfermedades metabólicas, nutricionales y hormonales. Pero recalca que no se trata de que la fruta sea perjudicial, en absoluto. Está repleta de antioxidantes, fibra, vitaminas y agua.

Pero también contiene azúcares naturales como la fructosa y la glucosa, capaces de elevar los niveles de insulina en sangre. Y eso, en personas con resistencia a la insulina, prediabetes, hígado graso, ovarios poliquísticos, hiperinsulinemia o triglicéridos altos, puede empeorar el problema en lugar de ayudar a solucionarlo, lo que hace que sea un fallo comerla en ayunas.

"Si tienes la insulina alta en ayunas, romper el ayuno con frutas es como echar gasolina al fuego: tu cuerpo ya está con insulina alta y darle azúcares solo empeora el problema", sentencia Rosero. Una insulina elevada es un freno para curar tu metabolismo. Por eso, aunque la fruta tenga un bajo índice glucémico o sea muy rica en fibra, no debe ser lo primero que comemos al despertarnos ni lo último antes de dormir.

La fruta ni para desayunar, ni para cenar

Aunque suene drástico, su mensaje tiene base científica. La fructosa que contienen las frutas se metaboliza en el hígado, y en individuos con insulina elevada, este proceso puede favorecer la acumulación de grasa. Además, los picos de insulina alteran el metabolismo, dificultan la pérdida de peso y aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

"La fruta, independientemente del índice glucémico y del tipo de fruta, se come a media mañana o a media tarde. La fruta nunca se utiliza para romper el ayuno", insiste Rosero. Del mismo modo, cenar una pieza (o más) de fruto por las noches, tampoco es buena idea.

Aunque muchas personas optan por ello, a modo de cena ligera y saludable, Rosero advierte que no es el momento adecuado, sobre todo si tienes problemas metabólicos. "Si tenemos algunas de esas condiciones (resistencia a la insulina, hígado graso, prediabetes o diabetes tipo 2, hiperinsulinemia, triglicéridos altos, ovario poliquístico...) jamás vamos a romper el ayuno con fruta y jamás vamos a comer fruta en la noche, aunque tenga el índice glucémico bajo. No importa".

¿Cómo romper el ayuno correctamente?

Rosero lo tiene claro: proteína, grasas saludables y fibra baja en carbohidratos. En concreto, recomienda un alimento que para él es perfecto en todos los aspectos: "¿Cómo es mejor romper el ayuno? Con proteína, y el huevo es muy muy buena opción", explica el endocrino.

Este tipo de desayuno estabiliza los niveles de insulina, proporciona saciedad duradera y ayuda a mantener el metabolismo funcionando de forma eficiente. Además, evita los temidos picos de glucosa e insulina que genera el azúcar de la fruta al romper el ayuno.

Esto no quiere decir que la fruta sea mala, en absoluto. Ni Franciso Rosero ni ningún profesional de la salud pretende demonizar este alimento tan completo. De hecho, la recomienda como parte de una alimentación equilibrada, siempre que se consuma en el momento adecuado del día.

"La fruta tiene muchos antioxidantes y es maravillosa", afirma. "Me encanta la mandarina, pero me la tomo a media mañana, como debe ser", dice el médico en el vídeo. Es decir, la clave no es eliminar la fruta de tu dieta, sino aprender cuándo comerla para aprovechar sus beneficios sin perjudicar tu metabolismo.