Boticaria García, nutricionista: "La clave para acelerar la pérdida de grasa está en incorporar duchas frías"

En la búsqueda interminable para la pérdida de grasa, existen tres pilares fundamentales: el ejercicio físico, la alimentación y el descanso. Todo ello, si queremos un proceso saludable y sostenido en el tiempo, que no provoque efectos secundarios o adversos.

Sin embargo, más allá de lo básico, también existen trucos que pueden acelerar los beneficios de lo que todos conocemos. Controlar el estrés, hidratarse lo suficiente o, incluso, incluir duchas de agua fría en la rutina.

De acuerdo con la nutricionista Boticaria García, el frío puede convertirse en un poderoso aliado para combatir la grasa acumulada en la zona del abdomen, "es lo que llaman biohack, y tiene evidencia detrás”, confesó la farmacéutica.

El efecto del frío en la pérdida de grasa

En una conversación con el periodista Juan Ramón Lucas, la farmacéutica y nutricionista Boticaria García ofreció cinco claves para desinflamar y transformar tu cuerpo fácilmente. Una de ellas es el agua fría.

La clave de esta propuesta está en como responde nuestro cuerpo a las bajas temperaturas. Según la experta, tenemos dos tipos de grasa en el cuerpo: la grasa blanca y la grasa parda o marrón.

De acuerdo con recientes estudios, el adipocito marrón funciona un auténtico quemagrasas. A diferencia de la grasa blanca, la grasa parda actúa como un motor interno, transformando la energía almacenada en calor cuando el cuerpo necesita regular su temperatura.

Este proceso de transformar la energía, conocido como termogénesis, se activa especialmente en condiciones de frío.

Según explicó la experta, los adipocitos marrones funcionan como "pequeñas estufas celulares" capaces de incrementar el gasto energético basal, es decir, la cantidad de calorías que el organismo consume en reposo.

Cuando estimulamos la actividad de estos adipocitos mediante la exposición al frío, como con duchas o caminatas a primera hora de la mañana, es posible mejorar la eficiencia del cuerpo para quemar calorías.

Boticaria García ofrece 5 claves para desinflamar el cuerpo.

Además de su capacidad para activar la grasa marrón, el frío funciona como un estresor positivo. Este tipo de estímulo, cuando se maneja de forma adecuada y no excesiva, puede desencadenar respuestas adaptativas beneficiosas en el organismo.

Según la experta, este fenómeno puede funcionar incluso de forma contraria. De acuerdo con Boticaria, "el calor hace que no se active la grasa parda", llegando a incrementar el riesgo de obesidad.

A pesar del atractivo que puede tener lo novedoso o lo exótico, la experta ha confesado que el frío "no es la clave", y no es una solución mágica, sino un complemento que puede favorecer un estilo de vida saludable y activo.

"Si tú te metes en agua fría, pero no comes bien y no te mueves, da igual, como si te vas al Polo Norte", resalta.