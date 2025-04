Sari Arponen, médico: "El 80 o 90% de personas que tienen celiaquía no lo saben y en las mujeres es una catástrofe"

Cada vez hay más mujeres que, al llegar a los 35 o 40 años, se encuentran con un problema que nunca habían querido imaginar. Un diagnóstico doloroso con el que les confirman que no pueden quedarse embarazadas. Han probado de todo —dietas, tratamientos, suplementos, incluso fecundación in vitro— sin entender por qué su cuerpo no responde. Lo que muchas no imaginan es que puede haber algo mucho más simple y silencioso detrás.

Hablamos del gluten, una proteína que está presente en la mayoría de panes, pastas, galletas y cereales que comemos a diario. Y aunque para algunas personas, no causa ningún problema, en otras, puede desencadenar una enfermedad autoinmune llamada celiaquía que hace que el sistema reaccione a esta sustancia como si fuera una amenaza.

Lo más preocupante es que "entre el 80-90% de las personas que tienen celiaquía, no saben que son celíacos. Y esto en las mujeres es una catástrofe", advierte la doctora Sari Arponen, médica internista finlandesa.

Las mujeres pueden sufrir consecuencias más graves. Istock

Y es que el problema aparece cuando una mujer que desea ser madre vive con celiaquía sin diagnosticar. Su cuerpo, al consumir gluten sin saber que le hace daño, mantiene una inflamación interna constante. Esto puede impedir que el embarazo ocurra o dificultar que se mantenga.

"Sabes la cantidad de mujeres que yo he visto ya, de más de 40 años, que no han podido ser jamás porque tenían una delinquía no diagnosticada", comenta. Y es que, como ella misma explica, cuando el sistema inmunológico está alterado, el cuerpo interpreta que no es momento para un embarazo.

"Si tu sistema inmunitario está loco y tiene una inflamación crónica, entonces dice: vamos a ver, estamos inflamadas, señora, ahora no te hagas mamá porque algo va muy mal", impidiendo que se produzca esa gestación tan deseada.

Además, el embrión no es totalmente del cuerpo de la madre. Tiene una parte del padre, por lo que el sistema inmune tiene que "aceptarlo". Si está alterado o reaccionando constantemente por culpa del gluten, puede ver al embrión como algo extraño y atacarlo. "Esa es la otra cosa que recuerda que un embrión no es 100% tuyo, tiene una carga genética que no es 100% tuya, entonces tu cuerpo tiene que aprender a tolerarlo", recalca otra experta en la entrevista.

Quedarse embarazada en esta situación no es fácil. Istock

Esto puede causar pérdidas en las primeras semanas de embarazo e incluso, muchas veces, que la mujer ni siquiera sepa que ha llegado a estar embarazada. "Si tú tienes tu sistema inmune en ese momento hiperreactivo, en un estado de inflamación crónica o tienes una enfermedad autoinmune o estás ingiriendo gluten y sin saberlo eres celíaca, estás todos los días generando respuestas inflamatorias y de ataque, muchas veces al embrión, y por eso hay pérdidas en el primer trimestre de gestación", explica.

La parte positiva es que, si se detecta la celiaquía a tiempo, los médicos explican que es posible revertir esta situación. Al eliminar el gluten de la dieta, el cuerpo se calma, la inflamación baja y muchas mujeres logran quedar embarazadas de forma natural. Pero para llegar a ese punto, lo primero es saber que la celiaquía puede estar ahí, aunque no dé señales claras.

Los síntomas no siempre son digestivos. A veces aparecen como cansancio, problemas hormonales, reglas irregulares, ansiedad o dolores de cabeza. Nada que no pueda confundirse fácilmente con el estrés diario. Por eso, si llevas tiempo buscando un embarazo que no llega, si has tenido pérdidas tempranas o simplemente no te sientes bien, puede ser buena idea investigar un poco más a fondo y acudir a un especialista.

Y es que tal y como explican los expertos la alimentación influye mucho más de lo que creemos en la salud. No se trata de obsesionarse ni de dejar el gluten por moda, sino de conocer tu cuerpo y aprender a saber cómo reacciona.