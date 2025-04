Sandra Moñino, nutricionista: "No cuento las calorías al comer porque es actuar como si fuésemos robots"

En la actualidad tendemos a conocer y controlar más la alimentación. Esto se refleja en un hábito cada vez más extendido, el de contar las calorías de todo lo que comemos. Una tendencia especialmente apoyada por las personas que quieren perder peso, o incluso aumentarlo sin ganar grasa, llevando a cabo un superávit calórico.

Sin embargo, para la nutricionista Sandra Moñino (@nutricionat_) esto no es necesario. "No sé cuántas calorías lleva el bizcocho que he hecho, porque me parece que eso de contar calorías es actuar como si fuésemos un robot".

María Pérez (@mariapespin), periodista con la que graba el exitoso pódcast Con jengibre y limón, también comparte esta opinión: "Cada vez que subo una receta, me preguntan cuántas calorías tiene. Siempre digo lo mismo: 'No cuento calorías'".

La nutricionista cree que ya existe la suficiente conciencia como "para no tomarse un vaso entero de Aceite de Oliva Virgen Extra, porque es un alimento muy calórico" y asegura que se trata de encontrar "el equilibrio": "Tu cuerpo te va a guiar y te va a decir que no eres capaz de tomarte esa cantidad de aceite".

Para Sandra Moñino, "las calorías son importantes", pero no lo es "estar contándolas". Y esto se debe a la forma en la que cada alimento se digiere en nuestro cuerpo. "Lo importante es la calidad del alimento. Puede que un alimento con pocas calorías tarde más en digerirlo tu cuerpo que otro con muchas más calorías", sostiene en su pódcast.

Por tanto, la nutricionista concluye que "esas pocas calorías se van a acumular más en tu cuerpo aunque tenga menos calorías". María Pérez, amante de la vida saludable, defiende que "hay que comer variado" y también "darse caprichos": "Al final hay mucha gente que vive con un papel en la nevera contando calorías".

En este sentido, Sandra Moñino considera que existe mucho desconocimiento sobre las formas de perder peso. "Mucha gente me dice: 'Yo sé muy bien lo que se tiene que hacer para perder peso. Cierras la boca y haces deporte y ya está'", algo que niega en absoluto.

"No es cerrar la boca y hacer más deporte. Hacer deporte es muy importante y comer equilibrado también", afirma la nutricionista. "Pero hay que saber también cómo lo comemos, dónde lo comemos y disfrutar también de los alimentos que estamos tomando, porque al final comer es un placer", concluye Moñino.